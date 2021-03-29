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Россиянина выдворили из Беларуси из-за участия в протестах. Он вернулся - возбудили уголовное дело
29.03.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте милиция задержала выдворенного из нашей страны гражданина России,
Как сообщается, 30-летний гражданин России активно участвовал в акциях протеста в областном центре летом прошлого года — тогда его привлекли к административной ответственности. Со слов мужчины, 26 ноября его ознакомили с решением о выдворении из Беларуси, а уже на следующий день он уехал за пределы нашей страны. Тогда россиянину на три года запретили въезд в Беларусь.
Однако 17 марта мужчина вновь вернулся в Брест, но был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
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Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границы.
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