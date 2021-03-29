Шел за детской смесью, выходила из кафе с пиццей в руках - 15 суток. Как судили задержанных 27 марта

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 29 марта, районные суды Минска рассматривали дела тех, кого задержали в субботу на несанкционированных массовых мероприятиях, которых, как утверждало МВД, не было. По данным телеграм-канала «Списки задержанных», большинству назначают административный арест на 15 суток, лишь некоторым — штрафы.



27 марта в Минске. Фото: TUT.BY

«Жена пошла домой укладывать ребенка спать, а я — в магазин, чтобы купить продукты и смесь»

С самого утра в коридорах Дома правосудия на улице Семашко дежурят родственники, которые сперва искали своих близких по РУВД, теперь — в расписании судов.

— Лисовского не судили? Может, хотя бы слышали такую фамилию? — спрашивает девушка у тех, кто ожидает под дверями зала заседания в суде Октябрьского района. Для нее, вероятно, это первый визит в суд: пока еще не знает, как здесь все устроено.

В расписании у судьи Ольги Неборской дела задержанных по статье 24.23 КоАП появляются практически с самого утра. На рассмотрение каждого отведено по 15 минут. Дела тех, кому родные успевают найти адвоката, выходят за отведенные временные рамки. Некоторых «рассматривают» за пять минут.

Александра Дешкевича задержали 27 марта на улице Богдановича. Ему 29 лет, работает ведущим специалистом по тестированию в IT-компании, женат, отец двухлетнего ребенка.

Согласно протоколу милиции, 27 марта примерно в 14.20 он находился на Богдановича, 78 и принял участие в составе группы лиц в несанкционированном митинге, «выразившимся в массовом присутствии группы граждан с целью выражения своих общественно-политических настроений, связанных с несогласием с действующей властью».

У самого Александра совершенно другая версия того, что происходило 27 марта. Как он поясняет суду, в тот день вместе с женой и ребенком они гуляли в парке Дружбы народов, который ближе всего находится к их дому на улице Цнянской.

— Жена пошла домой укладывать ребенка спать, а я — в магазин, чтобы купить продукты и детскую смесь. В кармане был список продуктов, который у меня изъяли при личном досмотре, а также детская игрушка.

Александр говорит, он даже не был в курсе, что в том районе будет проходить какой-либо митинг: на «деструктивные телеграм-каналы» он не подписан. По его словам, кроме сотрудников ОМОНа и спецтехники, ничего не указывало на то, что там проходит какое-то массовое мероприятие.



27 марта 2021 года, Минск. Фото: TUT.BY

— Лиц с символикой и флагами не наблюдал в радиусе видимости. Рядом со мной никого не было. Были какие-то прохожие, но они не выглядели как митингующие. Никто ничего не кричал. Рядом, кроме тех, кто меня задерживал, никого не было.

Александра задержали на пути из парка — дойти до магазина он не успел.

— Подошли двое сотрудников. Сказали, что нужно меня обыскать, спросили, нет ли у меня оружия, и отправили в микроавтобус без опознавательных знаков. Там сказали подождать, посидеть. Причину задержания на месте мне не объяснили. Только в РУВД стало понятно, за что я задержан. Для меня это стало сюрпризом.

Свидетель-милиционер Владимир Федорович Грицук выступает на суде не только под вымышленным именем, но и с измененным голосом.

Он рассказывает суду, что 27 марта осуществлял охрану общественного порядка, в ходе чего он задержал гражданина Дешкевича, «который принял участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Активное участие, по словам свидетеля, выразилось «в массовом присутствии граждан, которые собрались с целью выражения своих общественно-политических настроений».

— Что лично я делал? — спрашивает Дешкевич у свидетеля.

— Находились в группе граждан.

Во что был одет Дешкевич, сколько человек задержали вместе с ним, свидетель-милиционер не помнит, объясняя это тем, что в тот день было много задержанных.



Иллюстративное фото. 27 марта в Минске. Фото: TUT.BY

Адвокат обращает внимание, что и в рапорте, и в протоколе опроса свидетель Грицук говорит об Александре Дешкевиче в женском роде: «приняла участие», «впоследствии вышеуказанная гражданка была задержана и доставлена».

— Возможно, просто описка, — объясняет несоответствие свидетель.

— Вы читали рапорт, прежде чем его подписать? — уточняет адвокат.

— Свидетель уже сказал, что это описка, вопрос снимается, — говорит судья Неборская.

Еще один свидетель — супруга задержанного Екатерина. Она объясняет суду то же, что уже говорил ее муж.

— В субботу мы гуляли с ребенком без коляски, ребенок устал. Примерно в 14 часов муж отправил меня домой, а сам пошел в магазин. Дело в том, что перед тем как ребенок ложится спать, он пьет смесь. И она как раз закончилась. Через час я отправила ему сообщение: «Купи все для греческого салата». Через два часа я написала: «У тебя все хорошо? Почему ты так долго ходишь за продуктами?» Потом начала звонить — телефон недоступен. И стала искать мужа.

После небольшого перерыва судья Ольга Неборская приняла решение — признать виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 24.23 КоАП и назначить наказание в виде ареста на 15 суток.

С протоколом согласен. Итог — 30 базовых

Дело студента Никиты Ананича рассматривает заместитель председателя суда Октябрьского района Александр Руденко.

В протоколе об административном правонарушении сказано, что 27 марта около 15 часов он находился на Сурганова, 57б и принял активное участие в несанкционированном митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, связанном с избирательной кампанией, публично выражал свои общественно-политические интересы и недовольство действующей властью.

С протоколом Никита Ананич согласен.

— Согласны? — переспрашивает судья Руденко.

— Да.

— То есть 27 марта по Сурганова, 57б участие в митинге принимали?

— Да. Еще я шел в магазин.

Свидетель-милиционер, который подключается к заседанию по скайпу, говорит, что 27 марта нес службу по обеспечению общественного порядка, лично задерживал Ананича и доставлял его для дальнейшего разбирательства в РУВД.

У задержанного вопросов к нему нет, у суда — тоже.

Разбирательство длится около пяти минут. Итог — штраф в 30 базовых величин (870 рублей).

Задержали на выходе из кафе с пиццей и кофе в руках — 15 суток

Как пишет телеграм-канал «Вясна назірае», 27 марта также задержали 29-летнюю артистку оркестра Оперного театра Анастасию Петрову, когда она выходила с едой и кофе из пиццерии.

На суде Анастасия рассказала, что в 14.10 у нее окончился спектакль, и они с подругами решили съесть пиццу на свежем воздухе. Но в 15.30 ее задержали на выходе из кафе.

В протоколе по статье 24.23 КоАП, который на нее составили в РУВД, указывается, что девушка принимала участие в массовом мероприятии и кричала «Жыве Беларусь». Судья Александр Руденко признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста.



27 марта 2021 года в Минске. Фото: TUT.BY

В субботу, по данным волонтеров, на проспекте Независимости задержали двух братьев — Сергея и Ивана Брусовых. Когда мимо проезжала военная техника, они решили ее сфотографировать.

В суде Иван объяснил, что сделал это, потому что им понравилась техника. Фотографирование заметили сотрудники милиции и задержали их.

В Первомайском РУВД на братьев составили сразу по два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП) и неповиновение требованиям должностного лица (статья 24.3 КоАП).

Согласно протоколам, братья «приняли участие в массовом мероприятии, организованном движении граждан в количестве двух человек», а при задержании отказывались пройти в служебный автомобиль и упирались.

Иван и Сергей просили судью Максима Трусевича не назначать им административный арест, поскольку дома у них осталась мама, которая недавно перенесла инсульт. Решение суда — по 30 суток ареста каждому, пишет «Вясна назірае».