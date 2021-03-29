ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси проверят систему оповещения. Вот что будет звучать по радио 30 марта

29.03.2021 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проверят систему оповещения. В эфире радиостанций во вторник 30 марта будут транслировать специальные сообщения, пишет МЧС.

30 марта в стране будут проверять автоматизированную систему централизованного оповещения. В эфире FM-радиостанций прозвучит такое сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

МЧС отмечает, что делать все это будут «во взаимодействии с субъектами системы оповещения»: Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением и РУП «Белтелеком».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проверят систему оповещения. В эфире радиостанций 30 марта, во вторник, будут транслировать специальные сообщения, пишет МЧС.
 
Новости дня
Новости общества
 
Этим летом детей ждут 660 лагерей Минска – почем будут путевки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by