В Беларуси проверят систему оповещения. Вот что будет звучать по радио 30 марта

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проверят систему оповещения. В эфире радиостанций во вторник 30 марта будут транслировать специальные сообщения, пишет МЧС .

30 марта в стране будут проверять автоматизированную систему централизованного оповещения. В эфире FM-радиостанций прозвучит такое сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

МЧС отмечает, что делать все это будут «во взаимодействии с субъектами системы оповещения»: Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением и РУП «Белтелеком».