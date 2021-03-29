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В Беларуси проверят систему оповещения. Вот что будет звучать по радио 30 марта
29.03.2021 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси проверят систему оповещения. В эфире радиостанций во вторник 30 марта будут транслировать специальные сообщения, пишет
30 марта в стране будут проверять автоматизированную систему централизованного оповещения. В эфире FM-радиостанций прозвучит такое сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».
МЧС отмечает, что делать все это будут «во взаимодействии с субъектами системы оповещения»: Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением и РУП «Белтелеком».
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В Беларуси проверят систему оповещения. В эфире радиостанций 30 марта, во вторник, будут транслировать специальные сообщения, пишет МЧС.
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