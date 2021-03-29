ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии сыра и мясных изделий

29.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Крупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам, следовали из Польши в Россию. Одну из фур направили на таможенный осмотр. По документам перевозили рулоны алюминиевой фольги. Во время проверки лишней продукции не нашли. Но после того, как авто вернулось на стоянку, к нему подъехали 4 машины на российских номерах и началась перегрузка товара.

Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни: "При дальнейшем таможенном досмотре из грузового отсека извлечена крупная партия дорогостоящих сортов сыра, мясной продукции, на которые отсутствовали в том числе и подтверждающие безопасность продукции ветеринарные сертификаты. Еще в грузовике находились органические и минеральные удобрения, запрещенные к ввозу пестициды, которых также при первом осмотре не было".

Общее количество незадекларированного товара почти 3 тысячи единиц, а вес  более полутора тонн. Цена нелегального товара составила 145 тысяч рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студентку ПГУ, задержанную по подозрению в оскорблении представителя власти, отпустили из ИВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by