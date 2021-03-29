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Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии сыра и мясных изделий
29.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам, следовали из Польши в Россию. Одну из фур направили на таможенный осмотр. По документам перевозили рулоны алюминиевой фольги. Во время проверки лишней продукции не нашли. Но после того, как авто вернулось на стоянку, к нему подъехали 4 машины на российских номерах и началась перегрузка товара.
Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни: "При дальнейшем таможенном досмотре из грузового отсека извлечена крупная партия дорогостоящих сортов сыра, мясной продукции, на которые отсутствовали в том числе и подтверждающие безопасность продукции ветеринарные сертификаты. Еще в грузовике находились органические и минеральные удобрения, запрещенные к ввозу пестициды, которых также при первом осмотре не было".
Общее количество незадекларированного товара почти 3 тысячи единиц, а вес более полутора тонн. Цена нелегального товара составила 145 тысяч рублей.
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Крупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам,...
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