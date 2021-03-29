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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии сыра и мясных изделий Крупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам,...

Крупную партию сыра и мясной продукции пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС водители пяти грузовиков. Машины принадлежат российским фирмам-перевозчикам, следовали из Польши в Россию. Одну из фур направили на таможенный осмотр. По документам перевозили рулоны алюминиевой фольги. Во время проверки лишней продукции не нашли. Но после того, как авто вернулось на стоянку, к нему подъехали 4 машины на российских номерах и началась перегрузка товара.Общее количество незадекларированного товара почти 3 тысячи единиц, а вес более полутора тонн. Цена нелегального товара составила 145 тысяч рублей.