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В Минском дворце детей и молодежи в течение недели пройдут около четырех десятков мероприятий

29.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У школьников сегодня первый день каникул. Чтобы досуг прошел интересно и продуктивно, учреждения внешкольного образования подготовили для детей масштабную развлекательную программу. Только в Минском дворце детей и молодежи в течение этой недели пройдут около четырех десятков мероприятий, в том числе и в онлайн-формате. Сегодня, например, здесь состоялись турниры по робототехнике и бильярдному спорту. Кстати, в интеллектуальных соревнованиях можно поучаствовать  вместе с родителями.

Мероприятия для детей проведут не только педагоги дворца. Сегодня для участников онлайн-лагеря прошел и первый урок по знанию правил дорожного движения от консультантов подросткового центра "Доверие".

 
 
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У школьников сегодня первый день каникул. Чтобы досуг прошел интересно и продуктивно, учреждения внешкольного образования подготовили для детей масштабную...
 
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