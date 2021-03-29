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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском дворце детей и молодежи в течение недели пройдут около четырех десятков мероприятий У школьников сегодня первый день каникул. Чтобы досуг прошел интересно и продуктивно, учреждения внешкольного образования подготовили для детей масштабную...

У школьников сегодня первый день каникул. Чтобы досуг прошел интересно и продуктивно, учреждения внешкольного образования подготовили для детей масштабную развлекательную программу. Только в Минском дворце детей и молодежи в течение этой недели пройдут около четырех десятков мероприятий, в том числе и в онлайн-формате. Сегодня, например, здесь состоялись турниры по робототехнике и бильярдному спорту. Кстати, в интеллектуальных соревнованиях можно поучаствовать вместе с родителями.Мероприятия для детей проведут не только педагоги дворца. Сегодня для участников онлайн-лагеря прошел и первый урок по знанию правил дорожного движения от консультантов подросткового центра "Доверие".