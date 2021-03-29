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Подготовка к Неделе леса началась в лесхозах Минской области

29.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Старт традиционной республиканской зеленой акции будет дан 3 апреля. В нынешнем году она проводится четырнадцатый раз. К ежедневной работе лесников приглашают присоединиться жителей всех районов. Каждый желающий  сможет сделать символический жест помощи природе - посадить дерево: сосну, ель, ольху или березу. Рассаду и инвентарь дадут в лесхозах.

К Неделе леса активно готовятся во всех хозяйствах. Так, для посадки сосны и ели Республиканский семеноводческий центр подготовил сотни специальных кассет с саженцами. Всего в центре планируют реализовать 10  млн сеянцев.

 
 
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Старт традиционной республиканской зеленой акции будет дан 3 апреля. В нынешнем году она проводится четырнадцатый раз. К ежедневной работе лесников приглашают...
 
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