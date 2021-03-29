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«Связался с BYPOL»: в МВД сообщили о задержании бывшего военного-контрактника

29.03.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержан бывший военнослужащий-контрактник. Как заявили в пресс-службе МВД, он сотрудничал с инициативой BYPOL и выполнял поручения ее представителей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Милиция сообщила о задержании 24-летнего уроженца Могилевской области. Молодой человек был военнослужащим-контрактником, ранее служил в Витебске и не раз участвовал в учениях Сил специальных операций Беларуси за границей. Осенью прошлого года его уволили из рядов Вооруженных сил «за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах».

— После переезда в Минский район молодой человек связался в телеграм-канале с инициативой BYPOL: предоставил информацию об управлении сил спецопераций Вооруженных сил Беларуси. Затем получил свое первое задание — проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов, — заявили в МВД.

Там рассказали, что для этого парень приходил домой к одному из указанных в списке людей, общался с его женой, однако скрылся, когда заметил ее супруга, возвращавшегося домой. Затем представители инициативы отправили его на поиски машины того самого сотрудника и мест, где тот паркуется, попросив сопроводить информацию фотографиями.

Вскоре после этого задания молодого человека задержали. По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, при задержании мужчина оказал силовикам сопротивление, с собой у него был нож.

Чемоданова также заявила, что парень признался, что «стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, а также и сейчас он готов на радикальные действия, включая применение оружия».

На оперативном видео молодой человек сообщает, что с августа участвовал в протестных акциях и поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком, который был задержан в ноябре и является фигурантом уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В отношении бывшего контрактника возбуждено уголовное дело по статье 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей в качестве максимального наказания три года лишения свободы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщается, молодой человек раньше служил в составе сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, однако был уволен за протестную активность.
 
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