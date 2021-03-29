В Корме сын убил родителей, а потом позвонил в милицию и сообщил об этом

Источник материала: Tut.by

Житель городского поселка Корма убил родителей и сам сообщил об этом в милицию. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Днем 29 марта в Кормянский РОВД позвонил 37-летний местный житель и сообщил, что убил своих родителей.

Приехавшая следственно-оперативная группа обнаружила тела 71-летнего отца и 67-летней матери мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что мужчина нанес родителям множественные удары ножом, от которых они умерли.

По имеющейся информации, подозреваемый страдает психическим расстройством. Возбуждено уголовное дело.