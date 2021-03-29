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В Корме сын убил родителей, а потом позвонил в милицию и сообщил об этом

29.03.2021 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель городского поселка Корма убил родителей и сам сообщил об этом в милицию. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Днем 29 марта в Кормянский РОВД позвонил 37-летний местный житель и сообщил, что убил своих родителей.

Приехавшая следственно-оперативная группа обнаружила тела 71-летнего отца и 67-летней матери мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что мужчина нанес родителям множественные удары ножом, от которых они умерли.

По имеющейся информации, подозреваемый страдает психическим расстройством. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Днем 29 марта в Кормянский РОВД позвонил 37-летний местный житель и сообщил, что убил своих родителей.
 
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