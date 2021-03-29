В Беларуси еще 20 человек признали политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 20 человек, которым было предъявлено обвинение по статьям о массовых беспорядках и об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», политзаключенными признаны взятые под стражу в связи с предъявленным обвинением по части 1 статьи 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Максим Елканов, Родион Медушевский, Игорь Лаптанович, Никита Дранец (дополнительно ст. 285 УК), Павел Шпетной (дополнительно ст. 285 УК), Даниил Чуль (дополнительно ст. 285 УК), Александр Козлянко (дополнительно ст. 285 УК), Андрей Марач (дополнительно ст. 285 УК), Алексей Головко (дополнительно ст. 285 УК) и по ч. 2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки) Иван Совпель, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Сергей Шоломицкий, Александр Шоломицкий, Лев Телипко, Яков Шафаренко, Даниил Бондарук (дополнительно по ч. 1 ст. 339 УК), Павел Мазько, а также осужденные по этой статье Илья Пирожков и Виктор Тавгень.

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить из-под стражи всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии.

По данным на 29 марта, в Беларуси 322 человека признаны политзаключенными.