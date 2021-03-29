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В Беларуси еще 20 человек признали политзаключенными
29.03.2021 21:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники признали политзаключенными 20 человек, которым было предъявлено обвинение по статьям о массовых беспорядках и об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Как
Правозащитники требуют от властей немедленно освободить из-под стражи всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии.
По данным на 29 марта, в Беларуси 322 человека признаны политзаключенными.
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Правозащитники требуют от властей немедленно освободить из-под стражи всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы...
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