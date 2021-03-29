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И. Коротченко: Чем ниже градус уличных протестов, тем выше риск экстремистских призывов

29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не случайно именно сейчас активизировалась инициатива BYPOL, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, которые (давайте говорить прямо) предали свою Родину. Им нужна радикализация протестов и сакральная жертва. И этого нельзя допустить.

Таким мнением с нашим каналом поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия): "К сожалению, в среде правоохранительных структур, спецслужб, силовых ведомств всегда находятся предатели. Нашлись они сегодня и в Беларуси. И эти люди, изменив присяге, изменив клятве, которую они давали, служению на благо народа, сегодня за границей пытаются быть участниками не просто протестной активности, а антиконституционных действий по свержению законной власти. Поэтому звучат призывы к радикализации протестов, звучат призывы к более жестким, экстремистским действиям против правоохранительных структур. И есть опасения, что целый ряд подпольных оппозиционных ячеек , особенно радикального плана, могут предпринять некие действия, которые в дальнейшем могут быть квалифицированны как терроризм. В этих условиях для правоохранительных структур, для спецслужб Беларуси (прежде всего для МВД и КГБ республики) исключительно важно не дать возможность радикализации протестов путем проведения показательных террористических выступлений или акций. А такая опасность сегодня реальна, она существует, и надо быть готовыми, чтобы на корню выявить и пресечь тех людей и те ячейки, которые могли бы стать на этот экстремистский путь".

 
 
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Не случайно именно сейчас активизировалась инициатива BYPOL, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, которые (давайте говорить прямо) предали...
 
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