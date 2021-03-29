Футбол. 32 года без Александра Прокопенко

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32 года назад перестало биться сердце одного из самых удивительных белорусских футболистов в истории - форварда минского "Динамо" и сборной СССР Александра Прокопенко. Он ушел рано, но своим трудом сделал огромный вклад в развитие футбола Беларуси. О том, как чтят память легенды и сегодня, - в нашем сюжете.



То, что о нем обязательно нужно снять футбольный блокбастер (как у наших соседей об Эдуарде Стрельцове, например) - это бесспорно. Да и в масштабах белорусской республики фигура Александра Прокопенко имеет куда больший вес, чем персона форварда "Торпедо" для всего Союза. Там и Яшин, да и в ту же эпоху, и Воронин, и Иванов, и Симонян. А у нас такой талант на вес золота. И никак не меньше.

Архитектор Галина Левина из знаменитой династии говорит о памятнике футболисту, который может появиться возле входной арки на стадион "Динамо" по проекту архитектора Барща. Именно этот бульвар был Меккой белорусского футбола в послевоенное время. Эти снимки тому самое яркое подтверждение. Символично место памятника, который будет встречать всех болельщиков и спустя десятилетия после того, как здесь создавал праздник Прокопенко.





Он перешагнул футбольное время. Именно таких и называют гениями. Александр Прокопенко вырос на бобруйских улицах, а стал звездой национального масштаба. И именно его вклад в золотой успех минского "Динамо" в 1982 году стал определяющим. Наши парни тогда играли как самые настоящие бразильцы.



Памятник в проекте. А уже в апреле издательство "Беларусь" под патронажем Министерства информации выпустит второе издание книги "Александр Прокопенко. Народный футболист". В мае состоится Международный детский футбольный турнир "Кубок Прокопенко", который 16-го числа закроют легенды и ветераны "Динамо" и звезды команды "Арт-Старс".