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Футбол. 32 года без Александра Прокопенко
29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
32 года назад перестало биться сердце одного из самых удивительных белорусских футболистов в истории - форварда минского "Динамо" и сборной СССР Александра Прокопенко. Он ушел рано, но своим трудом сделал огромный вклад в развитие футбола Беларуси. О том, как чтят память легенды и сегодня, - в нашем сюжете.
Архитектор Галина Левина из знаменитой династии говорит о памятнике футболисту, который может появиться возле входной арки на стадион "Динамо" по проекту архитектора Барща. Именно этот бульвар был Меккой белорусского футбола в послевоенное время. Эти снимки тому самое яркое подтверждение. Символично место памятника, который будет встречать всех болельщиков и спустя десятилетия после того, как здесь создавал праздник Прокопенко.
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32 года назад перестало биться сердце одного из самых удивительных белорусских футболистов в истории - форварда минского "Динамо" и сборной СССР Александра...
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