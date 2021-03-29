Новые подробности в деле Белгазпромбанка о даче взяток

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Сегодня в суде бывший зампредседателя финансовой структуры Сергей Добролет дал показания против главного фигуранта процесса. Он рассказал, что в 2005 году бизнесменами Харлановичем и Геращенко была создана фирма для реализации товаров в рассрочку. За обеспечение финансирования этого проекта Бабарико потребовал с бизнесменов часть прибыли в виде отката. Добролет рассказал о механизме вывода преступных денег - цепочке офшорных фирм-кошельков. Так, по поручению Бабарико он лично контролировал движение по счетам одного из инструментов. У каждого участника преступной группы были средства удаленного управления иностранными счетами. Специалисты-следователи утверждают, что подобная серая схема получения откатов не нова.

Использование оффшорных счетов - классический прием для попытки скрыть взятку



Петр Редько, ветеран органов следствия: "Получатели взяток стали использовать такие схемы, как перечисление денежных средств на счета офшорных фирм. И таким образом создается видимость некоей законности получения денежных средств, так исключается и передача из рук в руки. Это тоже в следственной практике известный прием, и поэтому по данному делу обвиняемые не изобрели ничего нового. Взяткополучатели издавна применяли такие приемы, якобы проигрыш в карты большой суммы денег, или под видом подарков и пр. Здесь же применялся прием, когда в состав учредителей вводилась подконтрольная взяткополучателям офшорная фирма, на счет которой поступали денежные средства от взяткодателей в виде процента от прибыли или иногда путем перечисления со счета на счет. Деньги попадали взяткоплучателям".



Вознаграждение распределялось таким образом: двое получали по 25 % от прибыли компании, остальные по 10 %. Все это происходило под контролем и руководством Бабарико. С 2008 по 2019 год Добролет получил 162 тыс. долларов и более 32 тыс. евро незаконных выплат. Обвиняемый полностью признал свою вину, погасил ущерб, в содеянном раскаивается.

