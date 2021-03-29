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Новые подробности в деле Белгазпромбанка о даче взяток
29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в суде бывший зампредседателя финансовой структуры Сергей Добролет дал показания против главного фигуранта процесса. Он рассказал, что в 2005 году бизнесменами Харлановичем и Геращенко была создана фирма для реализации товаров в рассрочку. За обеспечение финансирования этого проекта Бабарико потребовал с бизнесменов часть прибыли в виде отката. Добролет рассказал о механизме вывода преступных денег - цепочке офшорных фирм-кошельков. Так, по поручению Бабарико он лично контролировал движение по счетам одного из инструментов. У каждого участника преступной группы были средства удаленного управления иностранными счетами. Специалисты-следователи утверждают, что подобная серая схема получения откатов не нова.
Использование оффшорных счетов - классический прием для попытки скрыть взятку
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Сегодня в суде бывший зампредседателя финансовой структуры Сергей Добролет дал показания против главного фигуранта процесса. Он рассказал, что в 2005 году...
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