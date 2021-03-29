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Еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими
29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Такое решение накануне принял суд Железнодорожного района Витебска. По материалам местного ГУБОПиК, в список запрещенных попали телеграм-каналы "Витебск 97 %" и "Чат невероятного Витебска". Теперь за репост информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.
Телеграм-канал Антона Мотолько решением суда Партизанского района Минска был признан экстремистским еще 23 марта. Сегодня эти данные появились в списке экстремистских материалов на сайте Мининформа.
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Такое решение накануне принял суд Железнодорожного района Витебска. По материалам местного ГУБОПиК, в список запрещенных попали телеграм-каналы "Витебск 97 %" и "Чат...
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