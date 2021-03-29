МВД: Бывший военный-контрактник сливал в BYPOL оперативников и сослуживцев

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И еще одного адепта инициативы BYPOL задержал ГУБОП при силовой поддержке СОБРа. Это бывший военный-контрактник 103-й бригады в Витебске, уроженец Могилева. Он "сливал" данные оперативников, сдавал сослуживцев, намеревался участвовать в массовых беспорядках. Проще говоря, был готов к любым радикальным действиям. Как уточняют спецслужбы, до осени прошлого года задержанный служил и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций. Однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили. Что интересно, свое видение ситуации в Беларуси "бывший военный" активно обсуждал с ныне арестованным анархистом Николаем Дедком.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Первое задание от BYPOL задержанный получил от самого Лупоносова. Тот предложил новоиспеченному информатору проверить достоверность слитых свежих данных о бойцах ГУБОП. С этой целью вечером 18 марта новичок пришел домой к милиционеру и перед его женой разыграл целый сценарий. Через несколько дней было новое задание: установить и сфотографировать автомобиль того же правоохранителя, зафиксировать на снимках места парковки. После этого информатора задержали. Следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемый водворен в СИЗО, где он рассказал, что стремился оказать давление на милицию, чтобы те прекратили пресекать протесты, имеет радикальные взгляды, готов на крайности, включая применение оружия".

Поддерживал взгляды украинских националистов





К тому же МВД сообщает, что бывший военный собирался в Ивано-Франковск, где расположен тренировочный лагерь "Правого сектора", а далее планировал участвовать в военных действиях в Украине.