ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На "Площадке" журналист Максим Осипов о культурном коде нации

29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами бывших палачей. (Уколы зонтиком будут и дальше продолжаться). Поэтому вопросами сохранения исторической памяти нужно заниматься уже сейчас.
В рубрике "Площадка" журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. На "Площадке" сегодня журналист Максим Осипов. О том, как важно сохранить культурный код нации.


Поговорить хотел бы сегодня про кражу.

Со взломом.

И касается это каждого из нас.


Давайте задумаемся: что происходит?

Нас зовут на мирные акции - и призывают к агрессии на них.
Нас толкают к демократии - и отказывают в праве на нее.
Нам сулят всеобщее благополучие - и призывают бросить созидательный труд.
Нам обещают образцовый порядок в стране - и не могут при этом навести элементарный порядок у себя дома.


Нас заталкивают в гетто духовной деградации


А еще нас заталкивают в гетто духовной деградации, где легкие наркотики - это хорошо; где половая распущенность - это допустимо; где семейные ценности - это атавизм прошлого, а чтение серьезных книг и газет - дурной тон; где издевательство над учителями и священниками - модный тренд, а травля несогласного - естественное поведение.


Нам навязывают историческое зазеркалье

Но самое страшное - нам навязывают историческое зазеркалье, в котором кровавые палачи народа становятся вдруг его героями, а народные мстители – бандитами; в котором предатели-коллаборанты провозглашаются национальной гордостью, а подлинные патриоты - зомбированными фанатиками; в котором созданное на штыках оккупантов никем не признанное квазигосударство объявляется фундаментом "новой Беларуси", а обеспечивший задел для беспрецедентного ее развития советский период - десятилетиями "тюрьмы народов".


Наивную и чистую молодежь зовут под флаги тех, кто уничтожал ее родных


Зазеркалье, в котором наивную и чистую молодежь зовут под флаги тех, кто уничтожал ее родных, и подстрекают к шельмованию тех, кому она обязана самой своею жизнью.

Именно поэтому я говорю о краже со взломом.


У нас крадут будущее

У нас крадут будущее, пытаясь взломать наш код - код нации. И, к сожалению, порой это удается.

Сегодня, сейчас среди нас находятся те, кто смеет назвать людей, посетивших Хатынь в скорбную дату 22 марта, фашистами.

А былая в 2016-м эротическая сессия у Вечного огня?

А безумная акция наших оппозиционеров, раздевшихся догола годом позже в Освенциме и умертвивших там ягненка? Можете вообразить нечто подобное в Хатыни, Тростенце или в Красном Береге?

Проще говоря, выбор прост. Слезы на глазах в сакральном для каждого белоруса (да и для многих в Европе) месте или безумные пляски и звериный оскал? Настоящая человечность или циничный хайп? Кодовый выбор заключается именно в этом.

"Эти люди осквернили одно из самых трагических мест в мире, бесстыдно пропагандируя свои смутные идеи, которые так и не объяснили. Это ранит тех, чьи близкие люди здесь погибли".

Петра Цывински, директор музея Аушвиц-Биркенау
(Русская служба Би-би-си, 17 января 2018 г.)

Мой вузовский преподаватель, академик Евгений Михайлович Бабосов, не раз подчеркивал, что именно культурный код - основной способ сохранения и передачи культурных традиций нации, их непрестанного развития и обновления.

Но когда код взломан, наступает деградация.

Не дайте себя взломать!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали брата-близнеца студента, которого в 2013-м приговорили к смертной казни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by