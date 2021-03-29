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По факту подготовки акта терроризма в Беларуси возбуждено уголовное дело

29.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор. Как уточнил Андрей Швед, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных КГБ и МВД в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL. Статья - "Подготовка акта терроризма организованной группой". По материалам уголовного дела, фигуранты ранее пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта.

Из материалов проверки также следует, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

 
 
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Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор. Как уточнил Андрей Швед, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных КГБ и МВД в...
 
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