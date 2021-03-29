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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветераны-интернационалисты с молодежью высадили аллею из кленов вдоль набережной Свислочи Когда весь город как общий дом. Минчане вместе с коммунальными службами столицы продолжают благоустройство, озеленение улиц и дворов. Доброе дело поддержали и...

Когда весь город как общий дом. Минчане вместе с коммунальными службами столицы продолжают благоустройство, озеленение улиц и дворов. Доброе дело поддержали и жители микрорайона Сухарево: убрали мусор и листву, обрезали деревья и кусты. Также покрасили, где надо, бытовые постройки, скамейки и игровые площадки. Кстати, получить рабочий инвентарь всегда можно в местных ЖЭУ. Поработать на свежем воздухе с наступлением теплой погоды можно как в будние дни, так и во время традиционных субботников. Они будут проходить каждые выходные апреля.Активно идет и дополнительное озеленение города. Так, свой вклад в общее дело внесли и ветераны-интернационалисты. Вдоль набережной Свислочи они вместе с минской молодежью высадили аллею из шестнадцати кленов. Эти деревья стали хорошим дополнением к прошлогодним двадцати пяти рябинам.Всего в нынешнем году во всех районах столицы запланировано высадить более 17 тыс. деревьев и кустарников.