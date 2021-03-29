Неизвестный в балаклаве с предметом, похожим на пистолет, ограбил отделение банка в Петриковском районе

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе неизвестный ворвался в отделение банка, связал кассира и украл более трех тысяч рублей и более тысячи долларов. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний уроженец Мозырского района. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

Разбойное нападение на отделение банка в деревне Копцевичи Петриковского района было совершено днем 29 марта. В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет. Он ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа, по предварительным данным, 3005 белорусских рублей и 1301 доллар США.

Служба безопасности банка заметила нападение по системе видеомониторинга и сообщила о преступлении в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники областного следствия и криминалистического отдела УСК по Гомельской области, сотрудники уголовного розыска УВД, ОМОН. Работу на месте происшествия координировал заместитель начальника УСК Александр Гриньков.

Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли ряд предметов, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления. Также допросили потерпевшую, изучили запись камеры видеонаблюдения.

В ходе отработки близлежащей деревни сотрудники милиции по описанным потерпевшей приметам установили и задержали 46-летнего уроженца Мозырского района, подозреваемого в совершении преступления. При себе у мужчины были деньги и предмет, похожий на пистолет.

Петриковским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.