Актуальные вопросы общественно-политической обстановки обсудили у Президента

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"Режиссура из Варшавы"





Теракты предотвращены в Минске и Борисовском районе

Совещание по вопросам общественно-политической обстановки в стране

Как видим, обстановка в стране вынуждает держать руку на пульсе: у режиссеров из-за рубежа в арсенале чего только нет, чтобы дестабилизировать обстановку. Как действовать дальше, чтобы обеспечить безопасность? На плановое совещание Президент собрал весь силовой блок Совбеза.





Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси

Президент: Одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают



Созданная система национальной безопасности способна обеспечить правопорядок на территории нашей страны. Оперативники держат на карандаше всех зачинщиков протестных акций, в том числе беглых координаторов. В Совбезе пообещали вскоре озвучить новую информацию и всех подстрекателей назвать поименно.











А. Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь: "Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны, предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL.





Эти лица абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям".











Обеспечить спокойную и безопасную жизнь белорусов





Несмотря на все попытки, сценарий цветной революции в Беларуси не удался. Тем не менее заграничные радикалы дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. Система национальной безопасности готова к любому развитию событий. В стране достаточно сил и средств, чтобы дать отпор беззаконию и обеспечить порядок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актуальные вопросы общественно-политической обстановки обсудили у Президента Новая тактика беглых радикалов, предотвращенные теракты и обеспечение безопасности в стране. Президент сегодня собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить...