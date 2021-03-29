Актуальные вопросы общественно-политической обстановки обсудили у Президента

Новая тактика беглых радикалов, предотвращенные теракты и обеспечение безопасности в стране. Президент сегодня собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Как видим, методы радикальной оппозиции становятся все изощреннее, в ход идут любые средства, чтобы накалить обстановку, создать угрозу жизни и здоровью людей. Пример тому - предотвращенные на прошлой неделе теракты в Минске и в воинской части в Печах, след которых ведет в BYPOL.
Потому все силы в стране сейчас брошены на то, чтобы сохранить мир и спокойствие на улицах наших городов. На совещании определили тактику дальнейших действий и пообещали вскоре озвучить новые факты и фамилии беглых инициаторов, которые продолжают прикладывать руку к раскачиванию ситуации внутри страны. Подробности совещания узнаем у Илоны Красутской.
"Режиссура из Варшавы"
Сбежавшие из страны деятели по весне активизировались: мол, пора, выходим на улицы. То есть вы выходите, а мы, сидя в Варшаве, будем вам рассказывать, “куда и когда идти". Прошлый четверг по задумке беглых радикалов должен был стать началом новой волны протестов в Беларуси.
Теракты предотвращены в Минске и Борисовском районе
Когда организаторы поняли, что массовка не соберется, кинули информационную бомбу в Сеть. Якобы власти в Беларуси организуют теракт. Это сообщение появилось в польском деструктивном телеграм-канале BYPOL. Силовики информацию к сведению приняли. А оперативная работа показала: теракты действительно готовятся. Подрывника-исполнителя вычислили, а след привел в BYPOL.
Совещание по вопросам общественно-политической обстановки в стране
Как видим, обстановка в стране вынуждает держать руку на пульсе: у режиссеров из-за рубежа в арсенале чего только нет, чтобы дестабилизировать обстановку. Как действовать дальше, чтобы обеспечить безопасность? На плановое совещание Президент собрал весь силовой блок Совбеза.
Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси
Контроль за ситуацией на внешнем контуре и обстановкой внутри страны не ослабевает. Тем более западные кураторы не прекращают попытки радикализировать ситуацию на улицах. Президент требует обеспечить людям спокойную жизнь и безопасность. Пристальное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обстановке в столице.
Президент: Одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают
Созданная система национальной безопасности способна обеспечить правопорядок на территории нашей страны. Оперативники держат на карандаше всех зачинщиков протестных акций, в том числе беглых координаторов. В Совбезе пообещали вскоре озвучить новую информацию и всех подстрекателей назвать поименно.
А. Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь: "Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны, предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL.
Эти лица абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям".
Обеспечить спокойную и безопасную жизнь белорусов
Несмотря на все попытки, сценарий цветной революции в Беларуси не удался. Тем не менее заграничные радикалы дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. Система национальной безопасности готова к любому развитию событий. В стране достаточно сил и средств, чтобы дать отпор беззаконию и обеспечить порядок.