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В Беларуси создадут институт саморегулируемых организаций

30.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Больше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ рассматривали на заседании комиссии в Совете Республики с участием представителей Минэкономики и Минфина. Документ разрабатывали с участием делового сообщества и экспертов-экономистов. Он создает основы для появления в нашей стране организаций, которые самостоятельно будут устанавливать правила игры для предпринимательской деятельности. Это будет некая альтернатива госрегулированию, но при сохранении общего госконтроля. Как, например,  в Республиканской коллегии адвокатов  или Белорусской нотариальной палате. 

Новый законопроект призван повысить качество предпринимательской деятельности и доверие со стороны потребителей, а также объединить профессиональные сообщества в этой сфере.

 
 
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Больше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ...
 
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