Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создадут институт саморегулируемых организаций Больше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ...

Больше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ рассматривали на заседании комиссии в Совете Республики с участием представителей Минэкономики и Минфина. Документ разрабатывали с участием делового сообщества и экспертов-экономистов. Он создает основы для появления в нашей стране организаций, которые самостоятельно будут устанавливать правила игры для предпринимательской деятельности. Это будет некая альтернатива госрегулированию, но при сохранении общего госконтроля. Как, например, в Республиканской коллегии адвокатов или Белорусской нотариальной палате.Новый законопроект призван повысить качество предпринимательской деятельности и доверие со стороны потребителей, а также объединить профессиональные сообщества в этой сфере.