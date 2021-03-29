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В Беларуси создадут институт саморегулируемых организаций
30.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ рассматривали на заседании комиссии в Совете Республики с участием представителей Минэкономики и Минфина. Документ разрабатывали с участием делового сообщества и экспертов-экономистов. Он создает основы для появления в нашей стране организаций, которые самостоятельно будут устанавливать правила игры для предпринимательской деятельности. Это будет некая альтернатива госрегулированию, но при сохранении общего госконтроля. Как, например, в Республиканской коллегии адвокатов или Белорусской нотариальной палате.
Новый законопроект призван повысить качество предпринимательской деятельности и доверие со стороны потребителей, а также объединить профессиональные сообщества в этой сфере.
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Больше самостоятельности для бизнеса. В Беларуси планируют законодательно закрепить нормы для саморегулируемых организаций. Сегодня этот правовой документ...
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