Тихановская и «теракт», топ-10 судей и суток, скандал на «Базаре» и Минск начала 2000-х - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пока вы спали, в стране снова подорожало топливо, а реальные зарплаты бюджетников продолжили падение … Вам тоже иногда кажется, что вокруг один негатив? Серьезная волна новых задержаний, затянувшаяся эпидемия, долгий приход весны ( но вроде погода наконец налаживается ) — все это действительно совсем не способствует приподнятому настроению. Но мы попросили читателей рассказать, что хорошего у них произошло за последнее время — и наконец-то смогли улыбнуться. Улыбнитесь и вы ! А потом мы напомним вам о том, что происходило в стране в понедельник: вот здесь обо всем можно почитать в мелких подробностях, а ниже — наш традиционный краткий обзор самого важного и интересного.





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Помните, недавно в Африке задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана? Ему до сих пор не предъявили обвинение, а жена опасается, что преследование — политически мотивированное, и уверяет, что «слухи о якобы торговле оружием являются абсолютной ложью». Давайте расскажем, что сейчас известно .

белорусского бизнесмена Александра Зингмана? Ему до сих пор не предъявили обвинение, а жена опасается, что преследование — политически мотивированное, и уверяет, что «слухи о якобы торговле оружием являются абсолютной ложью». . Губернатор Брестчины прокомментировал запуск аккумуляторного завода без обещанного Лукашенко местного референдума : «Мы построили БелАЭС, не проводя референдума; в Гродно будет строиться 2-я очередь азотно-тукового комбината, который в разы несопоставим по масштабам и влиянию на окружающую среду с аккумуляторным заводом, и никто не проводит никаких референдумов». И пообещал, что «завод стоит на жесточайшем экологическом контроле».

: «Мы построили БелАЭС, не проводя референдума; в Гродно будет строиться 2-я очередь азотно-тукового комбината, который в разы несопоставим по масштабам и влиянию на окружающую среду с аккумуляторным заводом, и никто не проводит никаких референдумов». И пообещал, что «завод стоит на жесточайшем экологическом контроле». Скандал вокруг «Славянского базара» . Белорусы просят артистов, чьи фамилии появились в афише на сайте фестиваля, не приезжать на «Базар» во время политического кризиса в Беларуси. Некоторые отвечают поклонникам, что вообще и не собирались — и даже не в курсе, что якобы приглашены .

. Белорусы просят артистов, чьи фамилии появились в афише на сайте фестиваля, не приезжать на «Базар» во время политического кризиса в Беларуси. Некоторые отвечают поклонникам, что вообще и не собирались — . А министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя решение об отстранении нашей страны от участия в «Евровидении-2021», заявил , что «Евровидение» стало несколько подменять общечеловеческие понятия, зато «Славянский базар» — «вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство» .

, что Помните же, что в «Минск-Арене» практически с аншлагом прошли концерты группы «Руки вверх!»? После того как фото с выступления коллектива появились в интернете, в соцсетях стали возмущаться: почти все зрители были без масок. В субботу первый масштабный концерт прошел и в Западной Европе: пять тысяч посетителей были в масках и в тот же день сдавали тест на COVID-19. Сравнили фото с обоих концертов и поговорили с организаторами выступления «Руки вверх!» в Минске. «Все живут в одном информационном пространстве, знают, что пандемия. Но при этом 23 тысячи человек изъявило желание сходить на концерт. Это их право за их деньги», — считают те.





А по Суэцкому каналу наконец возобновилось движение . Застрявший контейнеровоз Ever Given спасательные команды сняли с мели вчера в первой половине дня. Владельцу судна грозят финансовыми санкциями. Кстати, теперь с контейнеровозом можно «поиграть»: поместить это судно в любое место на Земле, будь то Нарочь или же Адриатическое море, — и посмотреть на него в масштабе .

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Против Тихановской и BYPOL возбудили дело за подготовку теракта . Генпрокурор заявил, что оно «является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем . Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан». Еще, кстати, в МВД сообщили о задержании бывшего военного-контрактника, который «связался с BYPOL» и передавал им данные.

за . Генпрокурор заявил, что оно «является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая . Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан». Еще, кстати, в МВД бывшего военного-контрактника, который «связался с BYPOL» и передавал им данные. Тем временем Лукашенко провел совещание по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране . Тесно его заявления были приблизительно такими: «Спокойной жизни у нас не будет… Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку… Поменялись режиссеры за границей… М Подробнее — здесь . ы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы».

. Тесно его заявления были приблизительно такими: «Спокойной жизни у нас не будет… Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку… Поменялись режиссеры за границей… М Слушали/читали последний выпуск нашей « Экономики на пальцах «? Сергей Чалый в этот раз говорит о том, что в Беларуси сошлись два типа политического лидерства — и контраст между ними впечатляющий. При этом эксперт проводит пугающую аналогию с Октябрьской революцией. Но заканчивает, к счастью, на позитиве: « Беларусь была болотом, а стала передовым краем мировых политических процессов . Это запрос постиндустриального общества на новое качество политического лидерства. И мы — на гребне волны этого нового исторического процесса». В общем — не пропустите .

«? Сергей Чалый в этот раз говорит о том, что в Беларуси сошлись два типа политического лидерства — и контраст между ними впечатляющий. При этом эксперт проводит пугающую аналогию с Октябрьской революцией. Но заканчивает, к счастью, на позитиве: « . Это запрос постиндустриального общества на новое качество политического лидерства. И мы — на гребне волны этого нового исторического процесса». . причины травли милиционеров — и выяснили, что условиями возникновения проблемы стал карательный образ ведомства и его сотрудников, а также снижение авторитета власти и рост социального недовольства. Для разрешения ситуации, мол, нужна другая тактика : отказаться от силовой борьбы с протестующими и сформировать гуманистический образ милиционера — как защитника, а не карателя. А в Академии МВД изучили— и выяснили, что условиями возникновения проблемы стал карательный образ ведомства и его сотрудников, а также снижение авторитета власти и рост социального недовольства.: отказаться от силовой борьбы с протестующими и сформировать гуманистический образ милиционера — как защитника, а не карателя.





ИНТЕРЕСНОЕ

Минчане, помните, как выглядела площадь Независимости, когда на ней еще не построили подземный торговый центр «Столица»? А как строилась станция метро «Борисовский тракт»? А как по проспекту Независимости еще ходили троллейбусы? И на месте «Маяка Минска» были яблоневые сады? Читатель прислал нам фотографии начала 2000-х — Минск начала 2000-х">и посмотрите, как изменился город за последние 20 лет.





Поговорили с пенсионерами о том, как им живется и работается на пенсии . Эксперты считают, что вовлекать в экономику людей старшего возраста необходимо, поскольку нация стареет, но в Беларуси с трудоустройством людей старшего возраста всегда было тяжело — а сейчас особенно. Пенсионеры поделились с нами своим опытом трудоустройства , кадровые агентства рассказали, как могут подрабатывать люди старшего возраста, а эксперт — о том, что государство может сделать в этой ситуации.

. Эксперты считают, что вовлекать в экономику людей старшего возраста необходимо, поскольку нация стареет, но в Беларуси с трудоустройством людей старшего возраста всегда было тяжело — а сейчас особенно. , кадровые агентства рассказали, как могут подрабатывать люди старшего возраста, а эксперт — о том, что государство может сделать в этой ситуации. Вот наш новый выпуск проекта « (Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Знакомьтесь — Константин. Мужчина уже более 9 лет работает копателем могил , приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, а вообще же случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. Смотрите его историю .

— о людях, которых общество зачастую не замечает. Знакомьтесь — Константин. Мужчина уже более 9 лет работает , приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, а вообще же случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. . А вот еще одна история интересного человека. Знакомьтесь — бодибилдер Александр Шарабайко , которого в Глубоком называют Арни (в честь Арнольда Шварценеггера). Арни колоритен: носит серьгу в ухе, бороду-косичку. Экспрессивный, прямолинейный и острый на язык. В Глубоком каждый знает, что Шарабайко против Лукашенко. Местные милиционеры бодибилдера уважают — есть среди них и те, кто у него тренировался, — но это не мешало им его задерживать. После выборов Александр отсидел 41 сутки в ИВС и получил 1080 рублей штрафа за БЧБ-флаг на своем доме.





На ферме в деревне Коромка Буда-Кошелевского района женщина сняла видео о ситуации здесь: одни телки стоят чуть ли не по колено в навозе, другие — неподвижно лежат прямо у пустых кормушек. Что происходит ? Спросили руководство хозяйства и местную власть (спойлер: те считают, что все нормально).

О СПОРТЕ

Теннис . Виктория Азаренко проиграла в Майами первой ракетке мира Эшли Барти. Дальше та сыграет с нашей Ариной Соболенко.

. Виктория Азаренко в Майами первой ракетке мира Эшли Барти. Дальше та сыграет с нашей Ариной Соболенко. В Швеции завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены выиграли 6 из 12 разыгрываемых медалей. В женском одиночном катании россиянки оккупировали весь пьедестал и восхитили катанием мировую публику. Давайте познакомимся с новыми чемпионками .





Все новости понедельника, 29 марта

Кстати. Не пугайтесь: сегодня в стране будут проверять систему оповещения — и вот что и где вы услышите .

Хорошего нам всем дня.

Ваша редакция