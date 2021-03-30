Тихановская и «теракт», топ-10 судей и суток, скандал на «Базаре» и Минск начала 2000-х - все за вчера

Пока вы спали, в стране снова подорожало топливо, а реальные зарплаты бюджетников продолжили падение… Вам тоже иногда кажется, что вокруг один негатив? Серьезная волна новых задержаний, затянувшаяся эпидемия, долгий приход весны (но вроде погода наконец налаживается) — все это действительно совсем не способствует приподнятому настроению. Но мы попросили читателей рассказать, что хорошего у них произошло за последнее время — и наконец-то смогли улыбнуться. Улыбнитесь и вы! А потом мы напомним вам о том, что происходило в стране в понедельник: вот здесь обо всем можно почитать в мелких подробностях, а ниже — наш традиционный краткий обзор самого важного и интересного.
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Помните, недавно в Африке задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана? Ему до сих пор не предъявили обвинение, а жена опасается, что преследование — политически мотивированное, и уверяет, что «слухи о якобы торговле оружием являются абсолютной ложью». Давайте расскажем, что сейчас известно.
Губернатор Брестчины прокомментировалзапуск аккумуляторного завода без обещанного Лукашенко местного референдума: «Мы построили БелАЭС, не проводя референдума; в Гродно будет строиться 2-я очередь азотно-тукового комбината, который в разы несопоставим по масштабам и влиянию на окружающую среду с аккумуляторным заводом, и никто не проводит никаких референдумов». И пообещал, что «завод стоит на жесточайшем экологическом контроле».
Скандал вокруг «Славянского базара». Белорусы просят артистов, чьи фамилии появились в афише на сайте фестиваля, не приезжать на «Базар» во время политического кризиса в Беларуси. Некоторые отвечают поклонникам, что вообще и не собирались — и даже не в курсе, что якобы приглашены.
А министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя решение об отстранении нашей страны от участия в «Евровидении-2021», заявил, что «Евровидение» стало несколько подменять общечеловеческие понятия, зато «Славянский базар» — «вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство».
Помните же, что в «Минск-Арене» практически с аншлагом прошликонцерты группы «Руки вверх!»? После того как фото с выступления коллектива появились в интернете, в соцсетях стали возмущаться: почти все зрители были без масок. В субботу первый масштабный концерт прошел и в Западной Европе: пять тысяч посетителей были в масках и в тот же день сдавали тест на COVID-19. Сравнили фото с обоих концертов и поговорили с организаторами выступления «Руки вверх!» в Минске. «Все живут в одном информационном пространстве, знают, что пандемия. Но при этом 23 тысячи человек изъявило желание сходить на концерт. Это их право за их деньги», — считают те.
А по Суэцкому каналу наконец возобновилось движение. Застрявший контейнеровоз Ever Given спасательные команды сняли с мели вчера в первой половине дня. Владельцу судна грозят финансовыми санкциями. Кстати, теперь с контейнеровозом можно «поиграть»: поместить это судно в любое место на Земле, будь то Нарочь или же Адриатическое море, — и посмотреть на него в масштабе.
СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Против Тихановской и BYPOL возбудили дело за подготовку теракта. Генпрокурор заявил, что оно «является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан». Еще, кстати, в МВД сообщили о задержании бывшего военного-контрактника, который «связался с BYPOL» и передавал им данные.
Тем временем Лукашенко провел совещание по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране. Тесно его заявления были приблизительно такими: «Спокойной жизни у нас не будет… Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку… Поменялись режиссеры за границей… Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы». Подробнее — здесь.
Слушали/читали последний выпуск нашей «Экономики на пальцах«? Сергей Чалый в этот раз говорит о том, что в Беларуси сошлись два типа политического лидерства — и контраст между ними впечатляющий. При этом эксперт проводит пугающую аналогию с Октябрьской революцией. Но заканчивает, к счастью, на позитиве: «Беларусь была болотом, а стала передовым краем мировых политических процессов. Это запрос постиндустриального общества на новое качество политического лидерства. И мы — на гребне волны этого нового исторического процесса». В общем — не пропустите.
А в Академии МВД изучили причины травли милиционеров — и выяснили, что условиями возникновения проблемы стал карательный образ ведомства и его сотрудников, а также снижение авторитета власти и рост социального недовольства. Для разрешения ситуации, мол, нужна другая тактика: отказаться от силовой борьбы с протестующими и сформировать гуманистический образ милиционера — как защитника, а не карателя.
А мы тут составили топ-10 судей, которые дали больше всего суток административно задержанным — изучайте. Некоторые участвовали и в «политических» уголовных процессах. Кстати, в Беларуси еще 20 человек признали политзаключенными — вот список.
Вчера судили тех, кого задержали в субботу на несанкционированных массовых мероприятиях, которых, как утверждало МВД, не было. Например, Александр рассказывал суду, что 27 марта вместе с женой и ребенком гуляли в парке Дружбы народов, который ближе всего находится к их дому на улице Цнянской. «Жена пошла домой укладывать ребенка спать, а я — в магазин, чтобы купить продукты и детскую смесь. В кармане был список продуктов, который у меня изъяли при личном досмотре, а также детская игрушка». Вердикт: 15 суток (и так было у большинства).
В субботу возле станции метро «Пушкинская» задержали 30-летнего жителя Вилейского района, у которого якобы с собой было оружие. Об этом сообщал телеграм-канал МВД. На ролике милиции — Андрей Селюн, брат-близнец Павла Селюна, которого в 2013 году приговорили к смертной казни. Поговорили с их мамой.
Ольге Золотарь, матери пятерых детей из поселка Ждановичи, которую задержали «за активную протестную деятельность», предъявили обвинение — в создании экстремистского формирования либо руководстве таким формированием или входящим в него структурным подразделением. Ей грозит до 7 лет.
Минчане, помните, как выглядела площадь Независимости, когда на ней еще не построили подземный торговый центр «Столица»? А как строилась станция метро «Борисовский тракт»? А как по проспекту Независимости еще ходили троллейбусы? И на месте «Маяка Минска» были яблоневые сады? Читатель прислал нам фотографии начала 2000-х — Минск начала 2000-х">и посмотрите, как изменился город за последние 20 лет.
Поговорили с пенсионерами о том, как им живется и работается на пенсии. Эксперты считают, что вовлекать в экономику людей старшего возраста необходимо, поскольку нация стареет, но в Беларуси с трудоустройством людей старшего возраста всегда было тяжело — а сейчас особенно. Пенсионеры поделились с нами своим опытом трудоустройства, кадровые агентства рассказали, как могут подрабатывать люди старшего возраста, а эксперт — о том, что государство может сделать в этой ситуации.
Вот наш новый выпуск проекта «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Знакомьтесь — Константин. Мужчина уже более 9 лет работает копателем могил, приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, а вообще же случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. Смотрите его историю.
А вот еще одна история интересного человека. Знакомьтесь — бодибилдер Александр Шарабайко, которого в Глубоком называют Арни (в честь Арнольда Шварценеггера). Арни колоритен: носит серьгу в ухе, бороду-косичку. Экспрессивный, прямолинейный и острый на язык. В Глубоком каждый знает, что Шарабайко против Лукашенко. Местные милиционеры бодибилдера уважают — есть среди них и те, кто у него тренировался, — но это не мешало им его задерживать. После выборов Александр отсидел 41 сутки в ИВС и получил 1080 рублей штрафа за БЧБ-флаг на своем доме.
На ферме в деревне Коромка Буда-Кошелевского района женщина сняла видео о ситуации здесь: одни телки стоят чуть ли не по колено в навозе, другие — неподвижно лежат прямо у пустых кормушек. Что происходит? Спросили руководство хозяйства и местную власть (спойлер: те считают, что все нормально).
О СПОРТЕ
Теннис. Виктория Азаренко проиграла в Майами первой ракетке мира Эшли Барти. Дальше та сыграет с нашей Ариной Соболенко.
В Швеции завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены выиграли 6 из 12 разыгрываемых медалей. В женском одиночном катании россиянки оккупировали весь пьедестал и восхитили катанием мировую публику. Давайте познакомимся с новыми чемпионками.