Источник материала: Tut.by

В Пинском районе закрыли девять кладбищ, сообщает «Медиа Полесье». Для захоронений используются новые организованные погосты.



Фото носит иллюстративный характер. Анжелика Василевская, TUT.BY

В Пинском районе обследовали кладбища, которые в народе давно именуют закрытыми. Здесь уже десятки лет никого не хоронят, в отдельных случаях есть резервные места для захоронения членов одной семьи. Люди перестали использовать эти места погребения. Как правило, неподалеку либо в соседних деревнях есть более «свежие» кладбища.

Перед принятием решения об официальном закрытии вопрос выносили на общественные обсуждения. Замечаний от жителей района не было.

26 марта на очередной Сессии Пинского райсовета депутатов было принято решение закрыть для захоронений кладбища в агрогородках Валище, Оснежицы, возле деревень Гольцы, Парэ, Заполье, Староселье, а также в деревнях Полхово, Тупчицы, Островичи.

С этого времени захоронения на перечисленных кладбищах запрещены. Исключение будет сделано для захоронений на свободных местах, рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, сообщает Пинский райисполком.