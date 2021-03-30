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Жительница Новополоцка, которая шла поздравить дочь с бело-красным букетом, в суде получила штраф

30.03.2021 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Новополоцка Елена Винокурова, которую задержали 27 марта с букетом из белых и красных цветов, получила штраф в 30 базовых величин (870 рублей), сообщает портал Gorod214.by. Женщина шла поздравить дочь с днем рождения.

С 27 марта женщина находилась в центре изоляции правонарушителей. Суд состоялся 29 марта. Он наказал Елену Винокурову штрафом в 870 рублей.

Напомним, в минувшую субботу Елена шла с букетом на работу к дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она несла белые и красные цветы. Около 15 часов ее задержали сотрудники милиции. Они говорили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.

 
 
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С 27 марта женщина находилась в центре изоляции правонарушителей. Суд состоялся 29 марта.
 
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