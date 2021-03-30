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Официальный трансфер в Национальный аэропорт Минск
30.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлизится сезон летних отпусков, и многие мечтают провести это время у теплого моря. А наилучший способ добраться - авиаперелет. Но возникает вопрос, как попасть на нужный рейс. Большинство граждан пользуется для этого услугами такси. Это верное решение, но важно выбрать надежного перевозчика, чтобы добраться без задержек и не переплатить за поездку.
Служба "Родное такси" предлагает наиболее удобный и быстрый способ такой перевозки -
Только наша компания имеет статус официального трансфера минского аэропорта, ни у кого больше такого нет. Все потому, что мы соответствуем высоким стандартам обслуживания. Сотрудники нашей службы делают все от них зависящее, чтобы клиенты остались довольны. Мы предоставляем автомобиль любого класса: стандарт, бизнес, VIP - выбор за вами. А для больших групп можно заказать минивэн или микроавтобус, что позволит всем сразу добраться до места без лишних трат на вторую машину.
Оплата
Таким образом, мы принимаем фактически все способы оплаты, которые доступны в стране. Выбор зависит только от клиента. Например, если он привык к наличным - нет проблем. Удобнее воспользоваться картой или телефоном - пожалуйста. В автомобилях установлены платежные терминалы, они всегда к вашим услугам.
Важно, что оплата осуществляется не до поездки, а только после нее, когда автомобиль прибыл в пункт назначения. Вдобавок пассажир получит расчетный документ. Он может быть необходим, например, людям, находящимся в командировке, для предъявления в бухгалтерию.
Сотрудничество с организациямиООО "Родное такси" предоставляет услуги не только физическим лицам, но и организациям. Мы возьмем на себя все хлопоты, связанные доставкой сотрудников как в аэропорт, так и в гостиницу, организуем встречу ваших гостей по прилете, а также транспорт для различных мероприятий.
По вопросам вызова такси, заказа трансфера или предоставления иных транспортных услуг можно обращаться по телефонам + 375 33 398 73 73 и + 375 29 117 73 73. Подробнее ознакомиться с информацией о нас можно на сайте:
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Близится сезон летних отпусков, и многие мечтают провести это время у теплого моря. А наилучший способ добраться - авиаперелет. Но возникает вопрос, как попасть на...
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