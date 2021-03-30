Бывший президент США Дональд Трамп запустил свой новый сайт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Бывший американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья запустили новый сайт для своих сторонников.

"С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США", - говорится в заявлении, размещенном на стартовой странице веб-сайта.

Люди смогут отправлять сообщения Дональду и Меланьи Трамп, попросить о личном приветствии, следить за графиком мероприятий пары, запрашивать комментарий, приглашать на встречи.

Ранее экс-президент США неоднократно заявлял , что планирует вернуться в публичное пространство с "собственной платформой".

Напомним, что после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января нынешнего года, соцсети Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-главы вашингтонской администрации на разные сроки. Поводом стали видео- и текстовые обращения Трампа к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.

Трамп покинул пост президента 20 января 2021 года, проиграв выборы Джо Байдену.

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