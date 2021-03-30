ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший президент США Дональд Трамп запустил свой новый сайт

30.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Бывший американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья запустили новый сайт для своих сторонников.

"С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США", - говорится в заявлении, размещенном на стартовой странице веб-сайта.

Люди смогут отправлять сообщения  Дональду и Меланьи Трамп, попросить о личном приветствии, следить за графиком мероприятий пары, запрашивать комментарий, приглашать на встречи.

Ранее экс-президент США неоднократно заявлял, что планирует вернуться в публичное пространство  с "собственной платформой".

Напомним, что после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января нынешнего года, соцсети Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-главы вашингтонской администрации на разные сроки. Поводом стали видео- и текстовые обращения Трампа к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.

Трамп покинул пост президента 20 января 2021 года, проиграв выборы Джо Байдену.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что планирует вернуться в публичное пространство с "собственной платформой". Поддерживать обратную связь со сторонниками ему...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинском районе закрыли девять кладбищ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by