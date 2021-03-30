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В Могилеве поставили на паузу ремонт футбольного стадиона, на который дал денег УЕФА

30.03.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве приостановили модернизацию стадиона «Химик» возле бывшего Дома культуры завода искусственного волокна им. Куйбышева на улице Челюскинцев. Причина — у футбольного клуба «Днепр», который финансируется из городского бюджета, нет денег, сообщает 6tv.by.


Скриншот видео 6tv.by

В августе 2020 года гостелевидение сообщало о том, что стадион «Химик» отремонтируют до конца года и что это будет современная спортивно-тренировочная база для футболистов.

Финансовую поддержку модернизации спортивного объекта предоставил УЕФА. И он через Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» свои обязательства выполнил.

«Они нам поставили поле, дали крошку на это поле, они довезут песок, когда будет все готово. Пока песок еще некуда стелить», — рассказал журналисту 6tv.by зампредседателя футбольного клуба «Днепр» Дмитрий Радьков. Песок везут аж из Волгограда.

А вот со стороны самого клуба деньги на строительство перестали поступать. Причем деньги эти должны были пойти именно на подготовительные работы, проведение сетей коммуникаций и т.д.

Генподрядчиком строительства является дорожно-строительный трест № 3. Правда, на самом модернизируемом стадионе об этом никакой информации нет, поскольку отсутствует паспорт объекта.

О новых сроках ввода этой спортивно-тренировочной базы говорить рано. По мнению Радькова, если финансирование пойдет завтра, то к 1 сентября она будет открыта.

Стадион «Химик», а теперь и территория возле него, является единственным в Могилеве местом, где власти иногда разрешают гражданам организовывать и проводить массовые акции.

1 марта фанаты ФК «Днепр-Могилев» заявили о бойкоте всех матчей команды из-за политической ситуации в стране.

 
Теги: Могилев
 
 
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Территория возле стадиона - единственное в Могилеве место, где власти иногда разрешают гражданам организовывать и проводить массовые акции.
 
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