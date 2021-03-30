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У Наровли и Наровлянского района появился свой флаг
30.03.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Наровли и Наровлянского района теперь есть свой флаг. Соответствующий указ
Флаг воспроизводит ранее учрежденный герб района.
На полотнище голубого цвета в центре размещается серебряная подкова ветвями вниз, увенчанная золотым крестом.
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На полотнище голубого цвета в центре размещается серебряная подкова ветвями вниз, увенчанная золотым крестом.
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