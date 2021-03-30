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«Белорусский шпион» сам сдался СБУ, его отпустили

30.03.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский шпион, о поимке которого СБУ отчиталась 24 марта, как оказалось, сам сдался украинским спецслужбам. Мужчину уже освободили от уголовной ответственности. Такое решение вынес суд в Украине. Гражданина отпустили и вернули изъятые мобильные телефоны. Выдержки из материалов дела приводит «Радыё Свабода».


Фото: 112.ua

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси являющийся уроженцем России, работал заместителем директора компании, зарегистрированной в Днепре. На видео, обнародованном СБУ, он признавался, что во время своих командировок вошел в контакт с представителем КГБ Беларуси, и тот захотел получить сведения об украинских пограничниках, о возможности переправить через границу товары двойного назначения.

Согласно материалам уголовного дела, сотрудничать с белорусскими спецслужбами задержанный стал в июле 2019 года. В 2020 году он попытался сделать своим информатором сотрудника Луцкого погранотряда. А в 2021 году гражданин сам сообщил в СБУ, что был завербован, и передал спецслужбе все материалы, касающиеся противозаконной деятельности.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности ничего не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы транспортировки оружия и предметов двойного назначения через госграницу, как сообщала СБУ.

 
 
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В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности ничего не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы транспортировки...
 
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