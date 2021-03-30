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Перевозка транспорта и автопомощь в Логойске

30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нашей стране нет гор, но при это все жители имеют возможность в зимний сезон покататься на горных лыжах благодаря построенным горнолыжным курортам. Один из них расположен около Логойска: здесь прекрасное место для спортсменов и просто любителей активного отдыха, а также развитая общая инфраструктура (кафе, пункты проката, медпункт). Добираться на автомобиле очень удобно по трассе М3. А в случае возникновения непредвиденных ситуаций с авто доступна эвакуация автомобилей в Логойске.

По статистике, около трети внезапных поломок происходит именно за городом, когда водитель отправляется в дальнюю поездку. И в данном случае важно быстро найти помощь, чтобы убрать неисправное транспортное средство с дороги и найти решение проблемы.

Эвакуатор в Логойске приедет максимально быстро. Стоит только выбрать конкретную службу и позвонить туда, а затем пообщаться с диспетчером.

Основные типы спецтехники:

• с платформой,

• с краном-манипулятором,

• грузовая техника.

Первый тип - самый распространенный и, как принято считать, универсальный. Он идеально подходит для перевозки автомобилей, мотоциклов, внедорожников, микроавтобусов. Но если требуется эвакуировать машину с заблокированными колесами, лебедка, которой оснащаются такие эвакуаторы, не поможет затянуть транспорт на платформу. Здесь уже потребуется вызвать технику с манипулятором. Таких моделей меньше, но и потребность в них не такая высокая, в крайнем случаем можно вызвать эвакуатор в Минске, поскольку большинство предпринимателей готовы отправить свою технику за пределы столицы, а доставить авто можно в любую точку Беларуси.

Трасса М3, ведущая из Минска в Витебск, обходит город стороной, дабы не создавать местным жителям неудобств, а также не уменьшать скорость движения. По ней ездит не только легковой транспорт, но и грузовики различных типов. Если у того, кто едет по этой автодороге, начнутся проблемы технического характера, их всегда можно решить. Для этого и работают службы, осуществляющие эвакуацию автомобилей в Логойске, а также в Логойском районе. Ее выполняют многотонные грузовые машины, которые дополнительно оснащены несколькими лебедками, манипуляторами и иным специализированным оборудованием.

Найти и заказать эвакуационную технику можно 24 часа в сутки на сайте https://evakuatorminsk.by. Все специалисты работают официально и готовы предоставить необходимые документы об услуге, а также гарантируют безопасность вашего транспортного средства при перевозке.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В нашей стране нет гор, но при это все жители имеют возможность в зимний сезон покататься на горных лыжах благодаря построенным горнолыжным курортам. Один из них...
 
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