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Книжная новинка: Археологические тайны Беларуси под одной обложкой
30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКнижная новинка издательства "Энциклопедия имени Петруся Бровки" - для юного поколения любителей истории. Сохраняя научную достоверность, автор Николай Плавинский повествует о раскопках курганов северной Беларуси, Мядельского замка и других знаковых объектов. Познакомиться с исследованиями можно не только на словах, но и благодаря оригинальным иллюстрациям, так что книга станет настоящим помощником в учебном процессе.
Ольга Ванина, директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки": "Поскольку Николай Александрович Плавинский занимается раскопками и делает фотографии, книга насыщена таким вот практическим материалом. Основная идея этой книги в том, что чудеса, они совсем рядом. И это не только египетские пирамиды. Какой-нибудь курган, который есть в Беларуси, хранит в себе множество загадок, тайн и секретов".
Серию "История для школьников" пополнит книга о князе МстиславскомПополняется и серия "История для школьников". Издательство познакомит с князем Мстиславским, героем Грюнвальдской битвы и строителем православных святынь.
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Книжная новинка издательства "Энциклопедия имени Петруся Бровки" - для юного поколения любителей истории. Сохраняя научную достоверность, автор Николай...
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