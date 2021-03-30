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Книжная новинка: Археологические тайны Беларуси под одной обложкой

30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Книжная новинка издательства "Энциклопедия имени Петруся Бровки" - для юного поколения любителей истории. Сохраняя научную достоверность, автор Николай Плавинский повествует о раскопках курганов северной Беларуси, Мядельского замка и других знаковых объектов. Познакомиться с исследованиями можно не только на словах, но и благодаря оригинальным иллюстрациям, так что книга станет настоящим помощником в учебном процессе. 

Ольга Ванина, директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки": "Поскольку Николай Александрович Плавинский занимается раскопками и делает фотографии, книга насыщена таким вот практическим материалом. Основная идея этой книги в том, что чудеса, они совсем рядом. И это не только египетские пирамиды. Какой-нибудь курган, который есть в Беларуси, хранит в себе множество загадок, тайн и секретов". 

Серию "История для школьников" пополнит книга о князе Мстиславском

Пополняется и серия "История для школьников". Издательство познакомит с князем Мстиславским, героем Грюнвальдской битвы и строителем православных святынь.

 
Теги: знакомства
 
 
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Книжная новинка издательства "Энциклопедия имени Петруся Бровки" - для юного поколения любителей истории. Сохраняя научную достоверность, автор Николай...
 
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