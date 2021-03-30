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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Беларуси активизируют весенние полевые работы Активная фаза весенних полевых работ. Техника готова к массовому севу почти полностью, запас семян - стопроцентный. Сейчас выборочно уже сеют яровые -...

Активная фаза весенних полевых работ. Техника готова к массовому севу почти полностью, запас семян - стопроцентный. Сейчас выборочно уже сеют яровые - преимущественно в южных регионах. У аграриев Минской области один из акцентов - на подкормке озимых культур. В хозяйстве СК "Логойский" в эти дни распыляют азот на полях с озимым рапсом. Культура высокорентабельная, поэтому к ней бережное отношение. В емкости специальной машины 800 литров раствора - хватает обработать 4 гектара земли. Урожайность рапса в "Логойском" - одна из лучших по стране.Площадь ярового клина в этом году немного больше прошлогоднего. Также сельхозорганизации увеличат посевы кукурузы на зерно и силос. Больше планируется отдать земель и под картофель, сахарную свеклу и овощные культуры.