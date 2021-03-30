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Аграрии Беларуси активизируют весенние полевые работы
30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктивная фаза весенних полевых работ. Техника готова к массовому севу почти полностью, запас семян - стопроцентный. Сейчас выборочно уже сеют яровые - преимущественно в южных регионах. У аграриев Минской области один из акцентов - на подкормке озимых культур. В хозяйстве СК "Логойский" в эти дни распыляют азот на полях с озимым рапсом. Культура высокорентабельная, поэтому к ней бережное отношение. В емкости специальной машины 800 литров раствора - хватает обработать 4 гектара земли. Урожайность рапса в "Логойском" - одна из лучших по стране.
Валерий Халдеенко, главный агроном СК "Логойский": "Озимые перезимовали в целом с оценкой хорошо. Сегодня мы работаем на подкормке озимого рапса. Вот эта работа должна вестись в первую очередь. Потому что вегетация уже началась и для этого нужен азот. В первую подкормку мы даем 50 кг действующего вещества. А еще даем вторую и третью. Это через 2 недели".
Площадь ярового клина в этом году немного больше прошлогоднего. Также сельхозорганизации увеличат посевы кукурузы на зерно и силос. Больше планируется отдать земель и под картофель, сахарную свеклу и овощные культуры.
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Активная фаза весенних полевых работ. Техника готова к массовому севу почти полностью, запас семян - стопроцентный. Сейчас выборочно уже сеют яровые -...
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