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Завершается реконструкция первой очереди Старого замка в Гродно

30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно завершается реконструкция первой очереди Старого замка. Строительно-монтажные работы на южной стене и в двух башнях практически завершены. Приобрели исторический вид и въездные ворота. В восстановленных галереях и помещениях замка готовятся к оборудованию витрин, подиумов и монтажу мультимедийных систем. Свои места заняли многотонные каменные карнизы и облицовочные плиты, в точности повторяющие элементы убранства королевских покоев 16-18 веков. Сотрудники музея, частью которого и является Старый замок, активно ведут работу по подбору экспонатов основной экспозиции.

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея: "Это будут экспозиции, посвященные архитектуре, изменениям архитектурным на нашей Замковой горе, начиная от археологии и до 20 века. Далее будет экспозиция, посвященная Гродненщине времен русских князей Рюриковичей и Великого Княжества Литовского. Далее будет экспозиция, посвященная Стефану Баторию".

Новая экспозиция примет посетителей уже в начале июня. Параллельно будут вестись работы по подготовке проекта реконструкции второй очереди Старого замка. Она включает в себя восстановление королевского дворца.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно завершается реконструкция первой очереди Старого замка. Строительно-монтажные работы на южной стене и в двух башнях практически завершены. Приобрели...
 
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