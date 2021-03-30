Источник материала: БT

Актуальные вопросы обеспечения безопасности и правопорядка

Президент: одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент актуализировал основные задачи для силового блока Безопасная жизнь внутри страны и положение дел на внешнем контуре - Президент Беларуси накануне актуализировал задачи для силового блока. Актуальные вопросы...

Безопасная жизнь внутри страны и положение дел на внешнем контуре -Ситуация вынуждает держать руку на пульсе: заграничные "режиссеры" то и дело накаляют обстановку в стране. Это требует пристального внимания правоохранителей. И контроль не ослабнет, заверил Александр Лукашенко. Глава государства отметил: спокойной жизни не будет, внешние силы не оставляют попыток радикализировать протесты. Их тактика постоянно меняется. Но система национальной безопасности, созданная в Беларуси, способна обеспечить правопорядок на территории страны и пресечь любые угрозы.Оперативниками взяты на карандаш все заводаторы протестных акций и беглые координаторы. В Совете безопасности обещают вскоре озвучить новую информацию и поименно назвать всех подстрекателей к дестабилизации обстановки в нашей стране.