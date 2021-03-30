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Очередной пользователь Telegram задержан за угрозы милиционерам
30.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНекоторые не оставляют попыток раскачивания ситуация, за что и несут ответственность. За угрозу и разжигание социальной вражды задержан житель Брестской области. По информации МВД, мужчина в ноябре прошлого года разместил в телеграм-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Личность пользователя удалось установить.
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Некоторые не оставляют попыток раскачивания ситуация, за что и несут ответственность. За угрозу и разжигание социальной вражды задержан житель Брестской области....
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