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Угрозы бывшим силовикам и откровения нынешних: ОМОН - не «Алмаз». Что происходит в Беларуси 30 марта

30.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет безопасности пообещал опубликовать списки «предателей, которые входят в BYPOL». Про некоторых из BYPOL мы уже писали, а «рассекреченный» властями подполковник Станислав Лупоносов рассказал журналистам немало интересного о настроениях среди силовиков. Так что стоит ждать новых громких откровений. С утра также стала известна судьба белорусского шпиона, о поимке которого отчиталась Служба безопасности Украины. Как оказалось, он сам сдался украинским спецслужбам — суд его освободил от уголовной ответственности. Что еще происходит в стране во вторник, читайте в нашем традиционном онлайне.

 
 
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