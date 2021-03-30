Угрозы бывшим силовикам и откровения нынешних: ОМОН - не «Алмаз». Что происходит в Беларуси 30 марта

Источник материала: Tut.by

Совет безопасности пообещал опубликовать списки «предателей, которые входят в BYPOL». Про некоторых из BYPOL мы уже писали , а «рассекреченный» властями подполковник Станислав Лупоносов рассказал журналистам немало интересного о настроениях среди силовиков. Так что стоит ждать новых громких откровений. С утра также стала известна судьба белорусского шпиона, о поимке которого отчиталась Служба безопасности Украины. Как оказалось, он сам сдался украинским спецслужбам — суд его освободил от уголовной ответственности . Что еще происходит в стране во вторник, читайте в нашем традиционном онлайне.