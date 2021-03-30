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Земля под Минском, у водоемов, заповедников будет под контролем государства
30.03.2021 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. На земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента, заявил глава государства на совещании во Дворце Независимости.
Главным вопросом в ходе совещания на уровне белорусского лидера должно было стать перераспределение властных полномочий, но он затронул проблему распоряжения землей. Потому что считает, что в данном случае не стоит размывать ответственность государственных институтов.
По его словам, на земли сельскохозяйственного назначения или лесного фонда желающие могут претендовать только по отдельному решению белорусского президента.
В настоящее время в регионах республики невостребованными остаются тысячи участков в то время как нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут получить их бесплатно.
"Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние", - отметил Александр Лукашенко.
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Белорусские власти могут предоставлять нуждающимся в улучшении жилищных условий участки земли в регионах бесплатно.
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