«Позвонил врач и сказал, что у нас 2 дня». История Ольги, чья дочь борется с опухолью мозга (снова)

Источник материала: Tut.by

5 лет назад маленькой Даше стало плохо в садике: закружилась голова, появилась тошнота, ребенок потерял сознание. 3-летнюю девочку быстро забрали на скорой и отправили на диагностику, где вскоре вынесли страшный диагноз — эпендиома. Проще говоря — опухоль мозга. Если бы семья обратилась к докторам позже, то Даши могло уже не быть в живых. За время операции и химии девочка не проронила ни одной слезинки, а маме, Ольге, пришлось обманывать дочку, что это все игра и после она получит много подарков. Ольга с Дашей отправились в Германию, чтобы пройти лечение и там. В какой-то момент Даша вошла в ремиссию и, казалось, страшное слово «рак» не будет звучать так часто. Даша пошла в первый класс, начала заниматься спортом и жила обыкновенной жизнью ребенка ее возраста. Но через 3 года опухоль вернулась. Снова операции, одинокие палаты, операции, курсы химиотерапии… Даша до сих пор не считает, что она болеет, а Ольга без остановки называет девочку борцом. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.