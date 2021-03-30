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«Позвонил врач и сказал, что у нас 2 дня». История Ольги, чья дочь борется с опухолью мозга (снова)

30.03.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 лет назад маленькой Даше стало плохо в садике: закружилась голова, появилась тошнота, ребенок потерял сознание. 3-летнюю девочку быстро забрали на скорой и отправили на диагностику, где вскоре вынесли страшный диагноз — эпендиома. Проще говоря — опухоль мозга. Если бы семья обратилась к докторам позже, то Даши могло уже не быть в живых. За время операции и химии девочка не проронила ни одной слезинки, а маме, Ольге, пришлось обманывать дочку, что это все игра и после она получит много подарков. Ольга с Дашей отправились в Германию, чтобы пройти лечение и там. В какой-то момент Даша вошла в ремиссию и, казалось, страшное слово «рак» не будет звучать так часто. Даша пошла в первый класс, начала заниматься спортом и жила обыкновенной жизнью ребенка ее возраста. Но через 3 года опухоль вернулась. Снова операции, одинокие палаты, операции, курсы химиотерапии… Даша до сих пор не считает, что она болеет, а Ольга без остановки называет девочку борцом. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Если вы хотите помочь Даше в ее борьбе:

Карта Белгазпромбанка:
4641 3200 3339 3900 до 06/25
(Кулич Ольга Валерьевна, мама)

Самый быстрый способ помочь — пополнить баланс
МТС +375(29) 256 56 82

Услуга поделиться балансом :
*363*375292565682*сумма#
Только для абонентов МТС

Карта Беларусбанка:
9112 0001 6546 2223 до 06/21
(Кулич Ольга Валерьевна, мама)

Сбербанк России
4279 3806 7361 2133
(Viktoria Utkina, друг семьи)

Pay Pal
utkina.vic@yandex.ru
Указать для Даши Кулич
(Уткина Виктория Борисовна, друг семьи)

Благотворительный счет открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 400/4014; г. Гродно, ул. Кабяка, д. 2
УНП:100325912 БИК (код банка) AKBBBY2X

Транзитный счёт BY28 AKBB 3819 3821 0001 7000 0000

BY28 AKBB 3134 0000 0332 6402 0146 (EUR — евро);

BY13 AKBB 3134 0000 0332 7402 0146 (USD — доллары США);

BY43AKBB 3134 0000 0332 5402 0146 (BYN — бел. рубли).

Назначение платежа: сбор средств Куличем Сергеем Викторовичем на лечение и реабилитацию дочери Кулич Дарьи Сергеевны

Через «Центр ПОРА» в ЕРИП
ЕРИП — E-POS — оплата товаров и услуг — код 12 653−2-2 — ИФ плательщика — сумма — далее — оплатить

 
Теги: Гродно
 
 
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