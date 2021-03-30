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В Гродно «проснулись» клещи. Рассказываем, какие территории будут обрабатывать

30.03.2021 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно «проснулись» клещи. И если в прошлые годы насекомые появлялись уже в середине зимы, то в этом году все идет по стандартному графику, сообщает телеканал «Гродно плюс».


Скрин с видео

— Сейчас «проснулся» луговой клещ. Лесной клещ будет проявлять свою активность, когда температура днем постоянно будет около +10 градусов и не будет ночных заморозков. Уже у нас зарегистрировано 4 случая обращения людей по поводу укусов клещей в лесных массивах, прилегающих к озеру Юбилейному, в урочище Пышки, также есть укушенные с территории Минского района, — рассказывает энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Грановская.

В скором времени планируется акарицидная обработка территорий в зонах отдыха города. Точные даты будут зависеть от температуры воздуха и активности самих насекомых — о времени проведения профилактических мероприятий специалисты будут сообщать заранее.

Такая обработка пройдет в зонах отдыха в Пышках, у озера Юбилейное и Лососно, а также в лесопарке Румлево. Обрабатываться будут и места неорганизованного отдыха: лесные массивы в урочище Форты, зеленые зоны на улице Кабяка, а также на Томина и Славинского. Обрабатывать будут не всю зона отдыха, а только территорию в 1,5−2 метра вдоль основных дорожек, вокруг мангальных площадок, спортивных и танцевальных объектов.

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Теги: Гродно
 
 
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Сейчас «проснулся» луговой клещ. Лесной клещ будет проявлять свою активность, когда температура днем постоянно будет около +10 градусов и не будет ночных...
 
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