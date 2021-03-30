Средний возраст - от 25 до 33 лет. В СК рассказали о фигурантах дел об экстремизме

Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете Беларуси рассказали о количестве фигурантов уголовных дел, связанных с экстремизмом, а также об их среднем возрасте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько назвал профессиональным вызовом для Следственного комитета значительное увеличение количества преступлений, связанных с экстремизмом, во второй половине прошлого года. Он обратил внимание не только на их масштабы, но и на, по его мнению, беспрецедентное информационное давление, с которым столкнулись следователи.

— В прошлом году к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц, две трети из которых признали свою вину полностью либо частично. Средний возраст обвиняемых составил от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась, — рассказал Бородько.

По его словам, в настоящее время следователи передали прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом.