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Amnesty: белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых людей

30.03.2021 12:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих, которым грозит повышенный риск заражения COVID-19, транспортируя их в переполненных милицейских автобусах и помещая в переполненные тюремные камеры.

В новом брифинге Amnesty International задокументировала произвольные аресты и факты жестокого обращения с десятками пожилых людей, принимавших участие в мирных протестах, в том числе с мужчиной 83 лет, которого в отделении милиции заставили стоять лицом к стене в течение полутора часов с поднятыми руками.

«Люди всех возрастов приняли участие в протестах против все более репрессивного режима Александра Лукашенко. Независимо от возраста протестующих белорусские власти отвечали на их акции с одинаковым насилием. Обращение с мирными демонстрантами было ужасным повсеместно, однако жестокое обращение с людьми в возрасте 80 лет демонстрирует в полной мере, насколько непропорциональной была реакция милиции», - заявила Татьяна Мовшевич, координатор кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Amnesty International собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжелых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до несколько недель. Это вызывает особую озабоченность с учетом того, что пожилые люди подвергаются повышенному риску серьёзных осложнений от COVID-19, при том, что белорусские власти не предприняли адекватных шагов для минимизации рисков заражения среди задержанных», - добавила она.

Многие пожилые люди в Беларуси организовали собственные марши солидарности с мирными демонстрантами, известные как Марши мудрости.

20 декабря 2020 года 83-летний Янка (имя изменено по соображениям безопасности) шел по улице с маленьким флагом с Погоней, историческим белорусским гербом, который стал одним из символов протестов. Янка рассказал Amnesty International, что трое милиционеров грубо схватили его и затащили в машину. В отделении милиции Янку полтора часа заставили стоять лицом к стене с поднятыми руками.

«В нескольких шагах от меня лицом к стене стоял еще один задержанный. Я показал ему знак рукой и прошептал: «Жыве Беларусь». Он тихо ответил: «Жыви вечна». Через несколько часов меня отпустили. Я не знаю, что случилось с этим человеком», - рассказал Янка Amnesty International.

Глобальная кампания солидарности Amnesty International #StandWithBelarus рассказывает, как подавление протестов влияет на различные слои белорусского общества. Белорусские власти превратили систему правосудия в оружие, чтобы наказывать переживших пытки, а не преступников, а женщин подвергали сексистским нападкам и оскорблениям.

«Мы призываем к солидарности с народом Беларуси, поскольку его права продолжают систематически нарушаться», - сказала Татьяна Мовшевич.

«Коса государственных репрессий в Беларуси рубит всех на своем пути - молодых и старых, мужчин и женщин. Мы повторяем наш призыв к мировым лидерам принять значимые меры для защиты народа Беларуси и противостоять этой ужасающей атаке на права человека», - добавила она.

 
 
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Белорусские власти поставили под угрозу здоровье пожилых протестующих, которым грозит повышенный риск заражения COVID-19, транспортируя их в переполненных...
 
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