25 метров туалетной бумаги в месяц. Определены нормы по питанию и средствам гигиены для задержанных

Источник материала: Tut.by

Правительство определило, какими продуктами и в каком количестве должны кормить людей, которые находятся за решеткой. Соответствующее постановление «Об установлении норм питания и норм обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий граждан» появилось на Национальном правовом портале. Документ вступает в силу с 31 марта.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

В документе написано, что рацион осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, тюрьмах, арестных домах, входят порядка 30 наименований продуктов. Они такие же, как и для тех, кто содержится в ЛТП. В этом списке, например, хлеб, мука, макароны, крупы, масло растительное и коровье, маргарин, сметана, молоко, томатный соус.

Наименование продуктов На одного человека в сутки (брутто, граммов) мужчины женщины Мясо (свинина, говядина первой категории) 90 90 Рыба с головой 55 60 Мясо птицы (цыплят-бройлеров первого сорта) 25 25 Изделия колбасные вареные (первого или высшего сорта) 20 15 Яйцо куриное столовое (штук в неделю) 4 3

Из овощей для блюд предлагают капусту, свеклу, лук, морковь, огурцы. Есть в перечне коренья, зелень, чеснок (с 1 ноября по 31 марта), а также картошка. Свежих фруктов нет, прописаны только «кисель сухой витаминизированный или фрукты сушеные». Из специй — соль, приправа универсальная, лавровый лист. Еще есть сахар и чай.

Данный перечень продуктов для мужчин и женщин одинаков, а вот нормы выдачи в некоторых случаях отличаются. Куриных яиц, например, мужчинам в неделю полагается четыре, а женщинам — три. Есть и исключения из правил. Так, дополнительные нормы по некоторым продуктам предусмотрены для тех, кто занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также инвалидов I и II групп.

Точно такой же перечень продуктов предусмотрен и для людей, которые содержатся под стражей в СИЗО и тюрьмах, а также ИВС и ЦИП и не привлекаются к работам. По некоторым позициям, правда, нормы тут немного отличаются от ИК и нет разделения между порциями для мужчин и женщин.

Наименование продуктов На одного человека в сутки (брутто, граммов) Мясо (свинина, говядина первой категории) 90 Рыба с головой 55 Мясо птицы (цыплят-бройлеров первого сорта) 25 Изделия колбасные вареные (первого или высшего сорта) 20 Яйцо куриное столовое (штук в неделю) 2

Задержанным несовершеннолетним дополнительно к этой норме в сутки выдают еще 10 граммов сахара, 30 граммов сливочного масла, 60 граммов мяса, 125 миллилитров молока, 40 граммов творога и плюс 5 куриных яиц в неделю. Есть добавка и у заключенных, которые, например, находятся на стационарном или амбулаторном лечении, ВИЧ-инфицированных, больных сахарным диабетом, беременных, кормящих матерей.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Средства гигиены, которые выдают людям, лишенным свободы, также прописаны. В документе указано: сколько туалетной бумаги, прокладок и, например, станков в месяц выдают на человека. Гигиенических прокладок женщинам предлагают десять в месяц, а хозяйственного мыла — 200 граммов.

Наименование На одного человека в месяц мужчины женщины Бритвенные станки разового пользования (штук) 4 - Хозяйственное мыло (граммов) 200 200 Туалетное мыло (граммов) 50 100 Туалетная бумага (метров) 25 25 Гигиенические прокладки (штук) - 10