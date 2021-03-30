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Более 200 потерпевших и ущерб в 260 тысяч. В Минске за мошенничество задержан глава фирмы по установке окон

30.03.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице задержали руководителя фирмы по изготовлению и установке пластиковых окон — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержанный 42-летний мужчина руководил компанией 1professional, которая занималось производством и установкой окон. Фирма работала на рынке восемь лет и все это время не имела каких-либо проблем с законом. Реклама в интернете сулила клиентам выгодные условия сотрудничества, при этом компания оказывала услуги по полной или частичной предоплате.

Однако в июле 2020 года компания 1professional перестала выполнять свои обязательства по договорам с гражданами, продолжая принимать новые заказы. А уже в октябре руководитель начал процедуру ликвидации организации.

Обманутые клиенты так и не получили назад свои деньги — по всей Беларуси таких уже набралось более двухсот человек. Правоохранительные органы оценивают причиненный ущерб в более чем 260 тысяч рублей.

Ранее задержанный руководитель компании не привлекался к уголовной ответственности. Милиция и следователи заняты поисками иных потерпевших от действий компании. Если вы один из пострадавших, сообщите об этом правоохранителям по номерам 8 (017) 341-84-03, 8 (017) 292 02−02 или 102.

 
 
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Компания перестала выполнять обязательства по договорам, однако принимала новые заказы. Правоохранители ищут тех, кто еще мог пострадать от действий фирмы.
 
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