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В изоляторе Бобруйска для задержанных в День Воли не принимают передачи - пока не оплатят питание

30.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бобруйском изоляторе не принимают передачи для задержанных в День Воли, 25 марта, которых осудили на 15−30 суток ареста, сообщает «Белсат». Один из арестованных, Иван Манько, объявил голодовку.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Для арестованных в День Воли не принимают передачи в изолятор, пока не будет оплачено питание, подтвердили TUT.BY правозащитники лишенного регистрации центра «Весна». Стоимость его за 30 дней составляет 435 рублей.

Известно, что в День Воли в Бобруйске были задержаны, а затем осуждены 6 человек.

Иван Манько и Владимир Михолап получили по 30 суток ареста, Сергей Беляев и Александр Парахневич — по 20 суток. Причем Беляев имеет инвалидность из-за болезни Паркинсона. Павла Кабанчука осудили на 15 суток ареста за наклейку «Погоня» на автомобиле. Мать троих несовершеннолетних детей Ирину Сурыгину продержали в изоляторе 2 дня, а потом судили и оштрафовали на 180 базовых величин, или 5220 рублей.

Бобруйчанин Иван Манько объявил голодовку — об этом узнала его мать.

 
 
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