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Каникулы с культурным колоритом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детские оздоровительные лагеря заработали в новом формате в Минской области Тимбилдинг, стартап тренинги и виртуальные экскурсии по Беларуси. Такую программу на весенних каникулах подготовили в детских оздоровительных лагерях Минской...

Тимбилдинг, стартап тренинги и виртуальные экскурсии по Беларуси. Такую программу на весенних каникулах подготовили в детских оздоровительных лагерях Минской области. Креативно к вопросу организации досуга детей подошли и в Борисовском районе. Учащиеся Лошницкой гимназии примеряют образы будущих бизнесменов, экологов и спасателей. На мастер-классах школьники также изучают тонкости арт-терапии, киноискусства, учатся создавать фильмы. Расширяют привычные рамки весеннего отдыха на смене "Планета 3Д: Дерзай! Дружи! Действуй!".Экскурс в историю белорусских традиций, интерактивные путешествия по достопримечательностям страны и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству - все это предлагают воспитанникам оздоровительного лагеря "Лесная поляна" в 24-й школе Борисова. Мероприятия смены "Сердце земли моей" объединяет тема патриотизма и любви к Родине. Всего в Минской области на весенних каникулах работают более 300 оздоровительных лагерей.