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Детские оздоровительные лагеря заработали в новом формате в Минской области

30.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тимбилдинг, стартап тренинги и виртуальные экскурсии по Беларуси. Такую программу на весенних каникулах подготовили в детских оздоровительных лагерях Минской области. Креативно к вопросу организации досуга детей подошли и в Борисовском районе. Учащиеся Лошницкой гимназии примеряют образы будущих бизнесменов, экологов и спасателей. На мастер-классах школьники также изучают тонкости арт-терапии, киноискусства, учатся создавать фильмы. Расширяют привычные рамки весеннего отдыха на смене "Планета 3Д: Дерзай! Дружи! Действуй!".

Каникулы с культурным колоритом

Экскурс в историю белорусских традиций, интерактивные путешествия по достопримечательностям страны и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству - все это предлагают воспитанникам оздоровительного лагеря "Лесная поляна" в 24-й школе Борисова. Мероприятия смены "Сердце земли моей" объединяет тема патриотизма и любви к Родине. Всего в Минской области на весенних каникулах работают более 300 оздоровительных лагерей.  

 
 
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Тимбилдинг, стартап тренинги и виртуальные экскурсии по Беларуси. Такую программу на весенних каникулах подготовили в детских оздоровительных лагерях Минской...
 
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