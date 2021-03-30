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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утверждена госпрограмма для транспортного комплекса на пятилетку Постановлением Совмина утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы. Документ опубликован на Национальном правовом...

Постановлением Совмина утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы. Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Цель - закрыть все потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах. Акцент также на безопасность и доступность. На финансирование необходимо свыше 7,5 млрд рублей. Больше всего средств направят на развитие автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена. Уделят внимание также железным дорогам, водному транспорту и гражданской авиации. При благоприятных внешних условиях через 5 лет экспорт транспортных услуг должен вырасти на 25 %.