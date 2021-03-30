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С. Михеев: чтобы обвинить действующую власть, оппозиции нужна кровь на улицах и невинные жертвы
30.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы расшатать протестное движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это - сценарии любой революции. Такое мнение в комментарии нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев. Ведь если будут невинные жертвы, легче обвинить действующую власть в жестокости и дискредитировать ее в глазах простых граждан.
Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия): "Стратегический выбор сделан давно, Беларусь будут расшатывать, для этого будут применять грязные технологии и не будут они считаться с возможными жертвами, к сожалению. Это надо понимать. Поэтому общая позиция России и Беларуси по этому вопросу крайне важна и для Беларуси, и для России, и в целом для наших интеграционных процессов. А то, что люди, которые занимаются организацией этих вещей, их хлебом не корми, но дай крови, это всем известно. Им нужны кадры, им нужны невинные жертвы, им нужна кровь, им нужны вещи, на которых можно поднимать истерику, поднимать психоз. Чем будет больше крови, чем больше будет жертв, желательно невинных, тем легче будет обвинить власти в любой стране в том, что они жестоки, в том, что необходима смена этой власти и так далее и так далее. Ничего нового в этом нет".
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Чтобы расшатать протестное движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это - сценарии любой революции. Такое мнение в комментарии нашему...
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