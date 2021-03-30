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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С. Михеев: чтобы обвинить действующую власть, оппозиции нужна кровь на улицах и невинные жертвы Чтобы расшатать протестное движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это - сценарии любой революции. Такое мнение в комментарии нашему...

Чтобы расшатать протестное движение, в ход идут любые методы. В том числе пролитая кровь. Это - сценарии любой революции. Такое мнение в комментарии нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев. Ведь если будут невинные жертвы, легче обвинить действующую власть в жестокости и дискредитировать ее в глазах простых граждан.