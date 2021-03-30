«Разве можно причинить боль бумажным стаканчиком?» В Гродно вынесли приговоры за стычку с силовиками в сентябре

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор четырьмя мужчинами, которые были на митинге, проходившем в областном центре 27 сентября. Тогда у кинотеатра «Восток» собралось примерно 150 человек. Практически сразу же начались задержания. Мужчин обвиняли в том, что они оказали сопротивление сотрудникам милиции, когда те пытались задержать одного из них. Во время стычки двое силовиков пострадали.



Обвиняемые перед судебным заседанием. Фото: s13.ru

Как сообщает Блог Гродно s13, 43-летний гродненский предприниматель Михаил Юдин получил 4 года колонии общего режима, 33-летний заместитель директора одной из гродненских компаний Михаил Ефимович и 52-летний безработный Вадим Хижняков — по два с половиной года колонии общего режима, 49-летний житель Мостов электрик Андрей Севертока (он ранее судимый) — пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, обвиняемые должны будут выплатить по 2000 рублей моральной компенсации потерпевшим омоновцам — Бошко и Заяц (это сотрудница женского пола).

Дело рассматривал судья суда Ленинского района города Геннадий Мазайло.

По версии обвинения, Андрей Севертока принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно. Находясь на проспекте Космонавтов, обвиняемый несколько раз ударил милиционера, чтобы избежать задержания. В конфликт с сотрудниками милиции также вступили еще трое мужчин. Один из них бросил в сотрудника органов внутренних дел неустановленный предмет и попал в грудь, а второй нанес силовику два удара: один в голову, второй — в правую ногу. Еще один мужчина тоже что-то бросал в сотрудника милиции. Силовики были в бронежилетах и шлемах, тем не менее пострадали. Один из них получил ушиб мягких тканей, второму обвиняемые причинили «физическую боль и побои», что повлекло кратковременную утрату здоровья.

Потерпевшие ходатайствовали, чтобы их опрашивали «вне видимости», так как опасаются за свою безопасность. Адвокаты обвиняемых говорили о том, что уголовное дело было возбуждено еще в сентябре, за 4 месяца в адрес силовиков — Заяц и Божко — никаких угроз не поступало, и просили ходатайство отклонить. Однако суд встал на сторону потерпевших.

Трое обвиняемых свою вину не признали. Андрей Севертока вину признал частично. Не согласился он и с предъявленным ему обвинением в побеге из-под стражи. И заявил, что все происходило немного не так, как об этом рассказывает гособвинитель.

Михаил Юдин рассказывал, что в этот день приехал в кинотеатр «Восток» на фильм «Рэмбо: Последняя кровь». На улице он увидел, что люди «в черной одежде» тащили человека. Михаил спросил у них: «Что вы делаете?» Вместо ответа, говорит, ему брызнули в лицо баллончиком, заломили руки и потащили в автозак.

Ефимович в этот день приехал с семьей в кафе, они купили там кофе в бумажных стаканчиках и вышли на улицу. В это время увидели скопление людей, их тащили, били — и он «вынужден был реагировать». Ефимович бросил стаканчик вверх, чтобы отвлечь внимание омоновцев. Он не согласился с обвинением, что попал стаканчиком в грудную клетку Заяц. «Да и разве можно причинить боль бумажным стаканчиком?» — задавался вопросом обвиняемый. Позже его «скрутили» и завели в автозак.

Андрей Севертока рассказал в суде, что приехал 27 сентября из Мостов в Гродно на акцию протеста «выразить свою гражданскую позицию так же, как и вся страна». Он шел к автовокзалу, как услышал женский визг. Увидел, что человек лежит на земле, хотел помочь ему. Подбежал к нему. В это время сотрудница ОМОН схватила Севертоку, он хотел ее оттолкнуть, но попал кулаком в шлем. По его словам, он не знал, что это женщина — Заяц была в балаклаве.

— Если бы я знал, что это женщина, я попытался бы сделать «финт», — говорил Севертока. Он утверждал, что не хотел никому наносить травм.

Мужчину задержали, разбив ему нос.

Обвиняемые свою вину не признали и просили в последнем слове их оправдать.

Прокурор, по информации гродненских правозащитников, просил Михаилу Ефимовичу и Вадиму Хижнякову дать по 2,5 года колонии общего режима, Михаила Южина приговорить к 4 годам колонии общего режима, а Андрея Севертоку — к 5,5 годам колонии общего режима.

Судья практически поддержал позицию гособвинителя, заменив разве что для Севертоки режим — с общего на строгий.

Обвиняемые будут находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.