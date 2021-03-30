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«Разве можно причинить боль бумажным стаканчиком?» В Гродно вынесли приговоры за стычку с силовиками в сентябре
30.03.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор четырьмя мужчинами, которые были на митинге, проходившем в областном центре 27 сентября. Тогда у кинотеатра «Восток» собралось примерно 150 человек. Практически сразу же начались задержания. Мужчин обвиняли в том, что они оказали сопротивление сотрудникам милиции, когда те пытались задержать одного из них. Во время стычки двое силовиков пострадали.
Как
Кроме того, обвиняемые должны будут выплатить по 2000 рублей моральной компенсации потерпевшим омоновцам — Бошко и Заяц (это сотрудница женского пола).
Дело рассматривал судья суда Ленинского района города Геннадий Мазайло.
По версии обвинения, Андрей Севертока принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно. Находясь на проспекте Космонавтов, обвиняемый несколько раз ударил милиционера, чтобы избежать задержания. В конфликт с сотрудниками милиции также вступили еще трое мужчин. Один из них бросил в сотрудника органов внутренних дел неустановленный предмет и попал в грудь, а второй нанес силовику два удара: один в голову, второй — в правую ногу. Еще один мужчина тоже что-то бросал в сотрудника милиции. Силовики были в бронежилетах и шлемах, тем не менее пострадали. Один из них получил ушиб мягких тканей, второму обвиняемые причинили «физическую боль и побои», что повлекло кратковременную утрату здоровья.
Трое обвиняемых свою вину не признали. Андрей Севертока вину признал частично. Не согласился он и с предъявленным ему обвинением в побеге из-под стражи. И заявил, что все происходило немного не так, как об этом рассказывает гособвинитель.
Михаил Юдин рассказывал, что в этот день приехал в кинотеатр «Восток» на фильм «Рэмбо: Последняя кровь». На улице он увидел, что люди «в черной одежде» тащили человека. Михаил спросил у них: «Что вы делаете?» Вместо ответа, говорит, ему брызнули в лицо баллончиком, заломили руки и потащили в автозак.
Ефимович в этот день приехал с семьей в кафе, они купили там кофе в бумажных стаканчиках и вышли на улицу. В это время увидели скопление людей, их тащили, били — и он «вынужден был реагировать». Ефимович бросил стаканчик вверх, чтобы отвлечь внимание омоновцев. Он не согласился с обвинением, что попал стаканчиком в грудную клетку Заяц. «Да и разве можно причинить боль бумажным стаканчиком?» — задавался вопросом обвиняемый. Позже его «скрутили» и завели в автозак.
Андрей Севертока рассказал в суде, что приехал 27 сентября из Мостов в Гродно на акцию протеста «выразить свою гражданскую позицию так же, как и вся страна». Он шел к автовокзалу, как услышал женский визг. Увидел, что человек лежит на земле, хотел помочь ему. Подбежал к нему. В это время сотрудница ОМОН схватила Севертоку, он хотел ее оттолкнуть, но попал кулаком в шлем. По его словам, он не знал, что это женщина — Заяц была в балаклаве.
— Если бы я знал, что это женщина, я попытался бы сделать «финт», — говорил Севертока. Он утверждал, что не хотел никому наносить травм.
Мужчину задержали, разбив ему нос.
Обвиняемые свою вину не признали и просили в последнем слове их оправдать.
Прокурор, по
Судья практически поддержал позицию гособвинителя, заменив разве что для Севертоки режим — с общего на строгий.
Обвиняемые будут находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.
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«Разве можно причинить боль бумажным стаканчиком?» В Гродно вынесли приговоры за стычку с силовиками в сентябре
Обвиняемые свою вину не признали и просили в последнем слове их оправдать.
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