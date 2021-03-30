В Волковыске за наезд на милиционеров осудили на 2,5 «химии» местного жителя

Источник материала: Tut.by

В Волковыске 29 марта вынесли приговор 23-летнему местному жителю Александру Потаповичу. Его обвиняли в том, что поздно вечером 9 августа он пытался совершить наезд на двух сотрудников милиции, которые обеспечивали общественный порядок в связи с несанкционированной акцией после выборов. Он признан виновным в насилии над сотрудниками милиции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Суд приговорил молодого человека к 2,5 года «химии».



Александр Потапович перед началом судебного заседания. Фото: spring96.org

Суд над жителем Волковыска шел с 4 ноября прошлого года. На первом заседании гособвинитель говорил, что Потапович действовал из чувства мести. Александр объяснял, что сидел в машине на стоянке, когда увидел, что на него бегут люди, испугался, решил уехать домой и не собирался ни на кого наезжать.

— Политической жизнью я не интересуюсь, ни в чем не участвовал. За что мне мстить? — говорил на первом заседании парень. У потерпевших милиционеров травм нет, но они заявили в суде, что им пришлось отскочить от проезжающей машины и они переживали за свое здоровье.

Дело рассматривал судья Леонард Дивнель. Потерпевшие — Владимир Буйницкий и Олег Викторко.

Согласно обвинению, 9 августа в 23.12 Потапович препятствовал работе сотрудников милиции, которые охраняли общественный порядок в период выборов, а именно на несанкционированном массовом мероприятии. Обвиняемый, по версии следствия, за рулем автомобиля умышленно начал движение в сторону силовиков с выключенным светом фар, скорость не снизил и пытался наехать на милиционеров.

Александр Потапович и во время следствия, и в суде вину не признал.

По его словам, 9 августа около 23 часов он вместе с другом приехал в центр города в пиццерию. На стоянке друг увидел знакомого, подошел к нему, Александр остался подождать в машине. Там он просидел минут десять, увидел, что в его сторону «началось движение».

— Я поднял голову, бегут на меня какие-то люди, был крик, — пояснил обвиняемый. — Я испугался, завел машину и начал выезжать направо, во двор, потому что прямо передо мной и слева были люди, повернул, чтобы их не сбить. Я видел только силуэты, но было видно, что это не худощавые люди. Я испугался, это место мне показалось опасным и просто хотел уехать.

17 декабря 2020 года судья решил, что надо повторить следственный эксперимент, чтобы удостовериться, правильно ли свидетели опознали обвиняемого в сумерках. В судебных заседаниях был объявлен перерыв.

29 марта этого года суд продолжился. На заседании обсуждали следственный эксперимент, а также допросили сотрудников магазина. Их спрашивали об освещении территории вокруг торговой точки. Также был допрошен начальник Волковысского РОВД.

Прокурор запросил для Потаповича три года лишения свободы.

Судья 29 марта вынес приговор: два с половиной года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа — то есть так называемой химии.