Вынесли приговор многодетному отцу, который 10 августа бросил у «Риги» два камня, - 3 года колонии

Источник материала: Tut.by

Виктору Седову 45 лет. Он отец трех дочерей и инженер по наладке питания. В ночь с 10 на 11 августа 2020 года он был у торгового центра «Рига» в Минске, где, как следует из материалов дела, принял участие в возведении баррикад и бросил на дорогу два камня. Спустя два месяца его опознали по видео с места событий, задержали и обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). Гособвинитель попросил суд признать его виновным и назначить в качестве наказания три года лишения свободы в колонии усиленного режима. 30 марта суд вынес именно такой приговор.



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Судебное следствие по делу Виктора Седова продлилось один день, еще одно заседание понадобилось для судебных прений. С утра 30 марта Виктор Седов выступил с последним словом. После обеда ему вынесли приговор.

— Хочу сказать, что по жизни я человек мирный. Я не отрицаю совершенных мной поступков. Что совершил, то совершил, — сказал в своем последнем слове Виктор Седов. — По жизни я выступаю за мирное решение всех конфликтных ситуаций. И в политической ситуации тоже выступаю за мирное решение всех возникших спорных ситуаций. К сожалению, в тот вечер я не смог сдержать своих эмоций, не сохранил хладнокровие. Хочу попросить прощения у своей семьи, детей. Простите меня, в тот момент я о вас не подумал. Надеюсь, с Божьей помощью вы сможете выжить без меня. Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. Прошу строго не наказывать.

Судья Анастасия Лейковская признала Виктора Седова виновным и приговорила его к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима — такое же наказание запрашивал гособвинитель.

Иск «Минсктранса» к Виктору Седову будет рассмотрен в отдельном гражданском судопроизводстве.

Дело Виктора Седова рассматривали в суде Первомайского района Минска. Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года он находился на перекрестке Куйбышева и Сурганова возле универсама «Рига». Там, по версии следствия, он принял участие в массовых беспорядках «по предварительному сговору с неустановленными лицами», участвовал в возведении баррикад, бросал камни. По словам самого Виктора, в тот вечер он «из любопытства» наблюдал за происходящим, один камень положил на проезжую часть, второй бросил в сторону пустой дороги и ушел домой.

В обвинении указано, что Виктор Седов совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, хотя 10 августа его не задерживали и медицинское освидетельствование не проводили.

Задержали отца троих детей 16 октября 2020 года и отвезли в Советское РУВД. Там, утверждал на суде обвиняемый, он написал явку с повинной, поскольку «сильно давили морально».

— На тот момент я находился в шоковом состоянии, когда общался с оперативными работниками. <…> Дома у меня осталось много дел. У нас многодетная семья, мы строили квартиру, взяли кредит. Сотрудники сказали: «Отпустим тебя, если дашь признательные показания». И я поверил, потому что хотел вернуться домой и закончить все дела.

Свою вину Виктор Седов признал частично.

— Очень много всего написано [в обвинении]. Признаюсь в том, что положил камень на проезжую часть, а второй бросил на дорогу.

С октября 2020-го Виктор Седов находится под стражей. На суде его супруга рассказывала, что подавала ходатайства об изменении меры пресечения, поскольку она осталась с тремя детьми одна, выплачивает кредит и самостоятельно справляется с серьезными проблемами со здоровьем.

Адвокат просил переквалифицировать статью уголовного кодекса на 342-ю (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Правозащитники признали Виктора Седова политическим заключенным.