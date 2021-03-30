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Газета «Новы час» получила предупреждение - за информацию, которая может нанести «вред национальным интересам»

30.03.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня редакция газеты «Новы час» получила письмо от Министерства информации с письменным предупреждением редакции, сообщает издание на своем сайте.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Мининформ считает, что издание нарушило требование подпункта 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»: «В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года N2 427−3 „О средствах массовой информации“ (далее — Закон о СМИ) в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь».

Претензии Мининформа касаются следующих статей: «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны» 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення", «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкoгa гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».

— Чаму ўжо колькі месяцаў ідзе сапраўднае паляванне на незалежных журналістаў? Кагосьці адмовіліся друкаваць, кагосьці пазбавілі статусу СМІ, а кагосьці наогул кінулі за краты. За што? За праўду. Але праўда сёння і ёсць найгоршае злачынства. Асабліва, калі яе хочуць ведаць мільёны. Нам яшчэ, можна сказаць, пашанцавала. Мы атрымалі папярэджанне. І пакуль яшчэ можам выходзіць. Мінінфармацыі прадпісала нам выправіць парушэнні, якія мы здзейснілі. Што ж, паспрабуем гэта зрабіць, — написала главный редактор издания Оксана Колб.

 
 
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Сегодня редакция газеты «Новы час» получила письмо от Министерства информации с письменным предупреждением редакции, сообщает издание на своем сайте.
 
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